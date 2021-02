Android 12 : les nouveautés de la première Developer Preview

Alban Martin

Contrairement à Apple, Google joue avec les nerfs des développeurs en proposant les bêtas de ses versions majeures à tout moment. Il n'y avait aucune date connue pour Android 12 et voilà qu'elle est apparue cette nuit avec plusieurs nouveautés bien connues des utilisateurs iOS dont l'Audio Spatial des AirPods Pro.



Après quelques fuites, Android 12 se montre enfin de manière officielle. Destinée aux développeurs, elle nécessite un smartphone Pixel pour fonctionner.

Les nouveautés d'Android 12

Premièrement, il faut garder en tête qu'il s'agit de la première « DP », il y aura donc d'autres nouveautés plus tard. La version finale est attendue pour le troisième trimestre 2021.

Audio Spatial

Android 12 prend également en charge l’audio spatial avec le codec MPEG-H. Le système peut gérer jusqu’à 24 canaux audio (contre 8 jusqu'ici), ce qui pourrait améliorer l'expérience des jeux et vidéos.

Mode à une main

Là encore, il s'agit d'une fonction vue sur l'iPhone depuis l'iPhone 6 Plus, le mode « une main ». Sur Android 12, il n'est pas encore actif mais agit comme chez Apple. L'écran est descendu à mi-hauteur pour faciliter la saisie.



Le partage du code wifi

Nearby Share s'améliore sur Android 12 avec la possibilité de partager facilement des applications du Google Play Store mais aussi le partage de l’accès Wi-Fi. Comme chez Apple depuis 3 ans, on peut envoyer le code d'accès sans effort à un ami à côté.

Codec HEVC

Le décodage vidéo prend désormais en charge le format HEVC dans toutes les applications. Plus besoin d'intégrer le codec par les développeurs. Ce format adopté par Apple il y a plus deux ans permet d'économiser de l'espace disque et de gérer la 4K.

Format AV1

Du côté de la photographie, Google veut mettre en place un nouveau standard de compression avec le format de fichier image AV1 (AVIF) qui est un remplaçant du JPG.



Un thème sombre plus clair

Du côté de l'interface, on note que le thème sombre (dark mode) a évolué et laisse de côté le noir absolu pour un bleu-gris foncé. Joli mais moins utile pour la batterie sur les appareils ayant un écran OLED. Google pourrait au final proposer plusieurs thèmes à l'utilisateur. On note aussi de nouveaux boutons toggles.

Un thème One UI ?

Dans le menu des développeurs, Mishaal Rahman de XDA-Developers, a découvert une option « silk home » qui change le design des paramètres avec un style proche de One UI de Samsung.

Vibrations pour les jeux

Comme ce qu'on trouve chez Apple depuis l'iPhone 7, Android 12 propose différents niveaux de vibrations pour les jeux vidéos. Les développeurs peuvent utiliser le haut-parleur du smartphone pour générer des vibrations et / ou gérer les vibrations des manettes appairées.

Notifications

Comme sur l'iPhone, le centre de notification fait l'objet d'attentions particulières. Après avoir revu l'interface sur les dernières moutures, Google a choisi de faciliter le mode silencieux. Une icône en forme de réveil à côté de chaque élément permet d'accéder aux réglages et de faire taire cette app pendant un temps donné.



De plus, lorsque les utilisateurs appuient sur une notification, ils pourront accéder immédiatement à l'application grâce à des optimisations de code.

Un nouveau mode SOS

Android 12 intègre une nouvelle fonction pour passer en mode SOS. Comme chez Apple, il faut appuyer 5 fois successivement sur le bouton d’alimentation du smartphone. Selon votre région, cela joindra le 911, le 999, le 112, etc.

Les mises à jour

Google améliore encore la possibilité de mettre à jour le système brique par brique afin de faciliter la mise à niveau du côté des constructeurs. Tout passe par le Play Store, ce qui simplifie la vie des utilisateurs comme des constructeurs. C'est la couche ART (Android Runtime) qui est ajoutée à cette solution.

Date de sortie et compatibilité Android 12

La première Developer Preview d'Android 12 est à réserver aux développeurs qui n'ont pas peur d'avoir des bugs importants. D'ici juin, Google proposera une version bêta publique plus stable, la version finale arrivant vers la rentrée scolaire 2021.



Pour installer Android 12, il faut un Pixel 5, Pixel 4 ou Pixel 3. De plus, il faut avoir un ordinateur avec les outils ADB pour flash l'image système et mettre à jour l'appareil avec le firmware.