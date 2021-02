iOS 14.5 : Apple met à jour la fenêtre d'abonnement pour plus de clarté

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

C'est l'une des armes les plus utiles pour les développeurs malintentionnés ces dernières années : le service de souscription aux abonnements n'est pas aussi clair et pratique que l'on aimerait. Ainsi, certaines applications malhonnêtes n'hésitent pas à disséminer des actions liant le pauvre utilisateur à un forfait mensuel ou annuel contre son gré.

Une tare dont on sait qu'Apple se préoccupe, et il semblerait qu'on soit sur le chemin du changement : dans iOS 14.5, on constate que la Pomme a commencé à apporter des modifications pour améliorer l'expérience.

Les abonnements plus clairs dans iOS 14.5

En effet, David Barnard, développeur derrière Launch Center Pro, a souligné des changements dans la dernière version bêta d'iOS 14.5. Les modifications sont subtiles, mais importantes : Apple offre un récapitulatif plus lisible et plus clair, avec notamment l'apparition de la notion «Pay», mettant en avant le fait que l'on est sur le point de payer.



La taille du texte a également été augmentée, et l'explication de l'essai gratuit a été rendue beaucoup plus simple. Une bien bonne chose !

