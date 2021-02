Spotify HiFi : une qualité sonore sans perte à venir en 2021

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

4

Spotify est extrêmement populaire, mais le service a toujours été boudé par les audiophiles, un peu comme Apple Music. En effet, les plus exigeants se tournent plutôt vers Deezer, Tidal ou Quobuz qui proposent tous les deux un son HiFi, sans perte de qualité.



Mais cela pourrait bientôt changer - la société a confirmé aujourd'hui qu'elle prévoyait de lancer un service Spotify HiFi sur certains marchés plus tard cette année.

Publicité

Spotify : enfin un son High-Res sans perte !

Étrangement, la société a refusé de détailler son futur service HiFi aux utilisateurs. En revenant quelques années en arrière, on se rappelle toutefois que la société avait lancé une option de streaming haute résolution en 2017, lorsqu'elle proposait un son de qualité CD à certains utilisateurs aux États-Unis pour 7,50 $ supplémentaires par mois. Pour le moment, Spotify n'a pas encore révélé le coût de Spotify HiFi, mais l'intention reste la même. Espérons que ce nouvel effort ne périclitera pas aussi vite que le premier.



Au cas où vous vous poseriez la question, le débit audio maximal actuel de Spotify est de 320 kbps, ce qui signifie qu'il propose déjà une certaine qualité, souvent bien plus élevée que les vulgaires mp3 que vous avez transportés d'un iPhone à l'autre pendant des années. Cela dit, les débits pour l'audio sans perte peuvent être considérablement plus hauts perchés. Comptez plus de 1400 kbps pour ne pas altérer les nuances de l'enregistrement.



Billie Eilish lors de l'événement Stream On de Spotify a déclaré :

Publicité

Un son de haute qualité signifie plus d'informations. Il y a des choses que vous n'entendrez pas si vous n'avez pas un bon système audio. C'est vraiment important simplement parce que nous faisons de la musique que [nous] voulons être entendue de la manière dont elle a été faite.

Si Spotify n'innove pas énormément avec cette annonce, sa part de marché importante (numéro un mondial), lui permet d'avoir un impact fort à chaque changement. Dans le cadre de sa transition HiFi, la société a d'ailleurs confirmé qu'elle prévoyait de travailler avec «certains des plus grands fabricants d'enceintes au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans».



Une excellente nouvelle !

Télécharger l'app gratuite Spotify