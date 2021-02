WhatsApp : voilà ce qui va vous arriver si vous refusez les conditions

WhatsApp commence à dévoiler sa nouvelle politique de confidentialité qui a fait tant polémique et qui est attendue depuis plusieurs semaines. Tout ce qui avait été dit est confirmé ici, à partir du 15 mai il vous sera proposer deux solutions, accepter ou partir.

Faites votre choix avant le 15 mai

C'est un débat dont on n'a pas fini d'entendre parler cette année. À partir du 15 mai 2021, la politique de confidentialité de WhatsApp va être modifiée ce qui aura pour conséquence de nous obliger d'accepter les nouvelles "règles" si nous voulons continuer à utiliser l'application passé cette date.



Cela a bien évidemment agacé des millions d'utilisateurs qui s'offusquent de cette démarche "forcée" à tel point que certains ont tout simplement décidé de quitter l'application pour migrer vers d'autres services concurrents. Quoi qu'il en soit, cela n'arrêtera pas les dirigeants de WhatsApp car aujourd'hui, la nouvelle politique de confidentialité vient d'être publiée et oui c'est écrit noir sur blanc, à partir du 15 mai, soit vous acceptez soit vous êtes bloqués.

S'ils n'acceptent toujours pas les conditions après le 15 mai 2021, pendant une courte période, ces utilisateurs pourront recevoir des appels et des notifications, mais ne pourront ni lire ni envoyer de messages depuis l'application. Publicité

Même s'il est tout à fait normal de se sentir "forcé" devant cette démarche, il faut tout de même rappeler que cette nouvelle politique a effectivement pour but de partager certaines de vos données avec votre compte Facebook mais en aucun cas elle ne souhaite s'immiscer dans vos conversations qui comme le rappelle les dirigeants, sont chiffrées de bout en bout et donc protégées.



De votre côté, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez quitter WhatsApp ou alors rester et accepter "par dépit" vu que tous vos amis et votre famille se trouvent majoritairement dessus.



