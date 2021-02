Refurb : des MacBook Pro M1 reconditionnés sont en vente

En sachant que la date de sortie du MacBook Pro M1 est le 17 novembre 2020, cela sous-entend que tous les modèles présents ici ont moins de trois mois d'existence. Le compromis entre la remise et la nouveauté du produit semble plutôt intéressant sur le papier. Il faut également rappeler que le produit reconditionné, tout comme un produit neuf, est éligible à l'AppleCare+ et possède le chargeur adéquate dans sa boîte.

Les tout premiers MacBook Pro M1 sont disponibles sur le refurb d'Apple. Plusieurs modèles reconditionnés sont listés par Apple parmi lesquels on retrouve des modèles avec plus de 200$ de réduction sur le prix neuf.

Le refurb d'Apple qui permet de mettre en vente les produits de la pomme reconditionnés vient de lister un nouveau produit à savoir le MacBook Pro M1. Voyons ensemble si c'est avantageux ou non.

