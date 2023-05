Les MacBook Pro M2 reconditionnés sont disponibles sur le refurb US d'Apple

Quelques mois après son lancement officiel, le MacBook Pro M2 est disponible en reconditionné sur le refurb US d'Apple. Un lancement rapide qui devrait permettre aux consommateurs américains de faire de belles affaires.

MacBook Pro M2 reconditionné déjà disponible chez Apple US

Lancés en janvier, les MacBook Pro 14" et 16" commencent déjà à apparaître sur le refurb américain d'Apple. Équipés de puces M2 Pro et M2 Max, ces deux modèles surpuissants sont donc directement mis en vente par Apple sous un format reconditionné. À noter que le Mac Mini M2, lancé en même temps, n'est pas encore disponible sous cette forme.



En fouinant sur le site, on peut par exemple trouver un MacBook Pro M2 Pro en 14 pouces à 1699 $. Une jolie baisse de 300 $ par rapport au prix de vente initial, pour un produit quasiment neuf. Dommage que le refurb français ne soit pas concerné pour le moment.



Avant de proposer un produit reconditionné à la vente, Apple procède à de nombreux tests et nettoyages en tout genre sur la machine. Une fois qu'elle est en bon état sur tous les aspects, elle peut alors être vendue. Une garantie d'un an est même disponible lors de l'achat, sans oublier la possibilité de souscrire au service AppleCare+.



Pour rappel, les MacBook Pro M2 offrent jusqu'à 20 % de performances générales supplémentaires et 30 % sur la partie graphismes, en comparaison avec les modèles précédentes, les MacBook Pro M1.