Apple Music ne sera jamais disponible en version gratuite avec des publicités

Il y a 2 heures

Julien Russo

C'est l'un des avantages qu'on retrouve sur Spotify qu'on aimerait bien retrouver un jour sur Apple Music : l'accès gratuit au catalogue en échange de l'intégration de publicités. Le service de streaming d'Apple ne verra probablement jamais un tel forfait d'après Elean Segal la directrice principale mondiale de l'édition musicale.

Apple Music en version payante uniquement

À l'heure actuelle vous retrouvez trois forfaits à Apple Music, il y a l'abonnement étudiant à 4,99€/mois, l'individuel à 9,99€/mois et le familial à 14,99€/mois. Si cela parait suffisant, beaucoup d'utilisateurs aux faibles revenus souhaiteraient aussi pouvoir profiter d'Apple Music en gratuit avec des publicités pendant l'utilisation du service.

La firme de Cupertino est au courant que ce type de forfait a tendance à attirer du monde, il n'y a qu'à voir chez Spotify le succès que rencontre l'offre gratuite.

Cependant, cela ne semble pas du tout correspondre à la vision qu'ont les dirigeants d'Apple pour Apple Music. Elean Segal répondait aujourd'hui aux questions des députés britanniques de la commission numérique, culturelle, médiatique et sportive du Royaume-Uni. À ses côtés on retrouvait également des personnes haut placées chez Spotify et Amazon.



Plusieurs questions ont été posées durant cette réunion et l'un des sujets a été : le tarif. Apple Music n'est pas plus cher que ses concurrents et propose même un abonnement dédié aux étudiants afin qu'ils profitent d'Apple Music et d'Apple TV+ à petit prix, un beau geste !

Du côté d'Amazon et Spotify, il n'y a pas de grandes différences de tarifs, cependant tous deux proposent un forfait gratuit financé par la publicité. Si vous avez déjà été inscrit à l'une de ces offres, vous avez probablement pu apercevoir que l'expérience utilisateur est assez décevante, on entend une publicité à chaque lancement de musique et même pendant qu'on écoute un morceau !



Ce que veut éviter aujourd'hui Apple avec cette démarche, c'est de gâcher le plaisir d'un abonné qui écoute sa playlist ou des albums sur Apple Music. De plus, la directrice a mentionné un problème de revenus. Déjà que le streaming est loin d'être aussi rentable que des achats sur l'iTunes Store, si en plus un accès gratuit est proposé, cela ne génèrera pas de revenus et pire encore, cela pourrait nuire aux forfaits payants. Selon la déclaration d'Elean Segal, la firme de Cupertino cherche à "soutenir un écosystème global sain".