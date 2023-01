L'app Apple Music Classic sera finalement lancée en 2023

Encore un retard. Après le Mac Pro qui devait conclure la transition Intel vers Apple Silicon (ARM), la société dirigée par Tim Cook a également échoué à sortir Apple Music Classical, une application dédiée à la musique classique. Que s'est-il passé ?

Apple Music Classical se fait attendre

Le 30 août 2021, Apple annonçait avoir fait l'acquisition du service de musique classique Primephonic. À l'époque, la firme avait déclaré qu'elle prévoyait de lancer une application dédiée en 2022, mais, comme vous avez pu le constater, cela ne s'est pas produit.

Le communiqué de presse d'Apple en 2021 expliquait :

Apple Music prévoit de lancer une application dédiée à la musique classique l'année prochaine, combinant l'interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec davantage de fonctionnalités ajoutées.

Apple a déclaré qu'elle intégrerait les fonctionnalités de Primephonic, notamment "de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire" et "des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique".

Depuis, Primephonic a fermé ses portes (en septembre 2021) et les abonnés au service ont reçu six mois d'accès gratuit à Apple Music, en attendant la nouvelle formule "made in Apple". Le but étant évidemment que l'application Apple Music Classical remplace Primephonic afin d'offrir une expérience unique pour écouter Chopin, Bach, Wagner, Beethoven et autre Mozart.



La première fois que l'on a évoqué cette application, c'était au travers de la bêta d'iOS 15.5 qui contenait des chaînes de caractères sans équivoque, puis dans l'APK d'Apple Music sur Android. Par la suite, d'autres références à l'application ont été découvertes dans un fichier XML, directement sur les serveurs d'Apple.

Les raisons du retard

L'année 2022 s'est écoulée sans aucune nouvelle mention officielle d'Apple Music Classical, ce qui suggère que le développement a du faire face à des problèmes importants. Il est également possible que la société ait simplement besoin de plus de temps pour travailler sur les questions de droit. Primephonic rémunérait par exemple les artistes et autres détenteurs de droits avec un modèle unique de paiement à la seconde d'écoute au lieu d'un modèle à l'acte comme Apple Music.



Espérons qu'Apple Music Classical arrive prochainement, et que l'application ne soit pas finalement abandonnée.



Qui attend cette nouvelle app parmi vous ? Vous n'auriez pas préféré une intégration dans Apple Music ?