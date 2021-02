Certains Mac M1 auraient une usure excessive du SSD

Depuis quelques mois maintenant, il est possible d'acheter des Mac embarquant une puce totalement personnalisée, créée en collaboration avec ARM. Ainsi, les ordinateurs bénéficient d'une puissance inégalée, mais également d'une autonomie revue à la hausse.



Si les premiers retours sont excellents autour des nouvelles machines, on constate quelques critiques récentes, notamment d'une utilisation excessive du SSD.

Certains utilisateurs des nouveaux Mac M1 signalent donc une surutilisation du SSD pour écrire et lire des données, pouvant ainsi affecter la durée de vie du SSD interne, tout comme la machine. C'est notamment le cas sur les forums Linus Tech Tips, où des captures ont été envoyées montrant « des écritures de disque extrêmement élevées sur un temps relativement court ».



Les cas les plus graves ont «consommé» environ 10 à 13% de la valeur TBW (l'endurance d'un SSD) maximale garantie des disques SSD.

