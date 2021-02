Total Eggscape! : organisez l'évasion d'un poulet d'une ferme

Guillaume Gabriel

Comme chaque semaine sur l'App Store, on assiste à l'arrivée de nouveaux jeux pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui, nous allons faire une mise en avant de Total Eggscape! (v1.0, 54 Mo, iOS 11.0), un jeu où vous aurez la lourde tâche de gérer l'évasion d'un poulet d'une ferme.



Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? Tout simplement en se servant de la ponte de la poule : créez une gigantesque tour d'oeufs pour aller le plus haut possible, tout en évitant les obstacles.



Le trailer de Total Eggscape! :

Total Eggscape! : des oeufs, des oeufs et encore des oeufs

Un gros et beau poulet rêve de s'échapper de la ferme, et elle a un plan! Aidez-la à construire la plus haute tour possible en pondant des œufs, en évitant les obstacles et en déjouant les boss! Et qui sait, vous pourriez même vous rendre dans les étoiles!

Le studio Crescent Moon Games a réussi à se faire un beau nom sur l'App Store grâce à ses différentes créations. Aujourd'hui, ils reviennent sur le devant de la scène en publiant le petit nouveau Total Eggscape!.



Votre but ? Pondre une gigantesque tour d'oeufs pour faire évader un poulet... Seul bémol, des obstacles générés de manière totalement aléatoire viendront vous déstabiliser.



Le jeu est gratuit avec des achats et des publicités intégrés.

