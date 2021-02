Mon compte formation facilite la recherche de conseil en évolution professionnelle

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

Les utilisateurs de l’application "Mon compte formation" peuvent désormais trouver le conseil en évolution professionnelle le plus près de chez eux. La nouveauté facilite l'utilisation du module de recherche qui avait été refondu il y a trois semaines afin d'améliorer l'ergonomie. On trouvait notamment des possibilités de filtres et de tris.



Publicité

Mon compte formation intègre l'annuaire des conseillers en évolution professionnels

Depuis ce matin, l'application propose la géolocalisation du conseil en évolution professionnelle (CEP), une manière ludique d'aller au plus proche de sa position actuelle. Cela fonctionne sur l'application et le site Internet.



Laure Manoukian, responsable du service produit au sein de la direction de la formation professionnelle de la Caisse des dépôts et consignations a déclaré :

Le site et l’application permettent un parcours autonome, ce qui fonctionne très bien pour les actifs qui connaissent les formations adaptées à leur projet professionnel. Mais certains ont besoin d’être accompagnés pour se former.

Cette nouveauté s'adresse bien évidemment à celles et ceux qui n’ont pas encore identifié la formation qui correspond à leur projet professionnel. Trouver un conseiller spécialisé permet de faire un point sur sa situation professionnelle et ainsi potentiellement établir un projet d'évolution à court ou moyen terme. L'entretien est conduit par des personnes d'organismes habilités tels que Pôle emploi, l’Apec (l’Association pour l’emploi des cadres), les missions locales, les opérateurs régionaux sélectionnés par France compétences, les Transitions pro, ou encore le CAP emploi.. C'est un service gratuit qui est accessible à tous les actifs, y compris les personnes en recherche d’emploi ou les jeunes sans qualifications. Bien évidemment, cela vaut également pour les salariés du privé, du public, les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs.



🎓#MonCompteFormation, service développé & géré par la @caissedesdepots pour @Travail_Gouv, c'est 👇



🗓️ 941 990 sessions de #formation disponibles dont 229 620 sessions à distance 👩‍💻👨‍💻



Trouver une formation #CPF et s'inscrire 👉 https://t.co/3iPgEQ4ddM pic.twitter.com/1jxQt4EpcT — Caisse des Dépôts (@caissedesdepots) February 24, 2021



Pour résumer, l'annuaire des conseillers en évolution professionnelle est désormais intégré à la plateforme "Mon Compte Formation". Il suffit de quelques clics pour dénicher le centre le plus proche en fonction de votre statut. Une bonne nouvelle pour ceux qui des droits de formation à utiliser sur leur compte CPF.

Télécharger l'app gratuite Mon compte formation