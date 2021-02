Apple bloque les hub tiers avec la mise à jour macOS 11.2.2

Apple a publié cette nuit une seule mise à jour logicielle, c’était à destination des Mac portables. Avec macOS 11.2.2 (numéro de build 20D80), la firme corrige un problème lié à la connectivité des MacBook Pro et MacBook Air.

macOS 11.2.2 est disponible pour tous les Mac

Les notes de version sont claires et encouragent les possesseurs de MacBook récents à mettre à jour leur machine vers macOS 11.2.2 :

macOS Big Sur 11.2.2 évite que le MacBook Pro (2019 ou modèles ultérieurs) et le MacBook Air (2020 ou modèles ultérieurs) ne soient endommagés lorsqu’ils sont connectés à des concentrateurs et des stations d’accueil USB-C alimentés de tierce partie non compatibles.

Il y a eu plusieurs témoignages sur Reddit d'utilisateurs de Mac qui ont connecté des concentrateurs et des stations d'accueil USB-C à leur Mac, ce qui a rendu la machine non fonctionnelle. Les Mac concernés semblent devenir inertes peu de temps après avoir connecté la station d'accueil. De nombreux utilisateurs qui ont rencontré des problèmes utilisaient des hubs et des stations d'accueil non achetés auprès d'entreprises réputées. Apple prend donc soin de ne pas reconnaître les modèles non certifiés qui peuvent endommager ses produits.

macOS 11.2.2 est disponible gratuitement au téléchargement en ouvrant les Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Comptez plus de 2 Go et, étrangement, la mise à jour est même accessible aux Mac de bureau. A noter que les modèles concernés par le problème étaient tous de 2019 ou ultérieur.



Cette mise à jour intervient seulement une semaine après MacOS 11.2.1 qui reparaît un bug dans le processus d’installation et que MacOS 11.3 est déjà en bêta pour les développeurs.