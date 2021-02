FF7 revient sur mobiles avec un First Solider et Ever Crisis

La conférence State of Play de cette nuit n'a pas donné lieu qu'à la présentation de FF7 Remake Intergrade pour PS5, mais aussi deux nouveaux jeux iOS et Android basé sur la licence. Le meilleur épisode de la saga n'a pas fini d'épater les joueurs.

Square Enix a en effet dévoilé deux jeux pour smartphones avec un Battle Royale intitulé FF7 First Soldier et une compilation dans l'univers de Final Fantasy VII nommée FF7 Ever Crisis.

Final Fantasy VII Ever Crisis : tous les épisodes de FF7

Le plus intéressant s'appelle donc Final Fantasy VII Ever Crisis. Il s'agit d'un titre exclusivement mobile séquencé par épisode afin de nous faire revivre les événements importants de tous les Final Fantasy VII sortis précédemment. On parle du classique sur PS1, mais aussi Advent Children, Crisis Core, Before Crisis et Dirge of Cerberus.

Avec son style Low-Poly en hommage à FF XV Pocket Edition mais aussi et surtout au FF7 originel, Ever Crisis devrait tourner sur tous les smartphones et tablettes de ses dernières années tout en proposant de jolis effets.



Une manière sympathique de revivre l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Par contre, il faudra patienter jusqu'en 2022 sur iOS et Android.

Final Fantasy VII First Soldier : un Battle Royale

Du côté de Final Fantasy VII First Soldier, on est plus circonspect puisque Square Enix propose un titre qui se déroule 30 ans avant les événements de Final Fantasy VII, mais surtout sur le format Battle Royale.

C'est à la mode, mais fallait-il proposer ce genre de jeu pour une licence aussi respectée que celle-ci ? Nous verrons écran tactile en main si le pari du nippon est réussi. Et ce sera très prochainement puisque Square a donné 2021 comme fenêtre de sortie. Un concurrent à Apex Legends, Fortnite et PUBG Mobile ?