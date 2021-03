Apple Money : le wallet rêvé pour tous les amateurs de cryptomonnaies

Hier à 21:51

Guillaume Gabriel

Il y a des concepts autour d'Apple qui font plus rêver que d'autres, surtout quand ces derniers surfent sur les rumeurs et les possibilités futures autour des produits et services de la Pomme. Récemment, on a notamment appris que la firme de Cupertino songeait à se lancer dans la cryptomonnaie, notamment en offrant la possibilité d'ajouter une section à Apple Wallet pour faire de l'échange de cryptomonnaie.



En se servant de ces informations, Antonio De Rosa a imaginé un concept très intéressant d'un wallet nommé Apple Money.

Apple Money : un concept de wallet impressionnant

La popularité de la cryptomonnaie ne cesse de croitre, et les plus grandes entreprises s'intéressent de plus en plus à cette dernière. On pense notamment à Elon Musk qui a investi pas moins de 1.5 milliard de dollars dans le Bitcoin tandis que PayPal accepte également des paiements via cette dernière.



Il se murmure donc qu'Apple pourrait également offrir la possibilité d'échanger des cryptomonnaies au sein d'Apple Wallet dans les prochaines années. Mais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Apple Money, un wallet tout simplement impressionnant, qui reprend quelques spécificités de la Pomme.



Avec un boîtier en aluminium brossé et embarquant une Touch Bar, l’accessoire est un clin d'oeil à nos Mac actuels. L'imagination du designer permet de miner directement en le liant à l'iPhone et sa puissance. Une petite merveille à découvrir dans cette vidéo :