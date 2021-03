Bons plans iOS : Not Chess, FileCalendar, LVL

Hier à 23:22 (Màj hier à 23:22)

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Not Chess, FileCalendar, LVL. L'occasion d'économiser 30,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

LetSketch (App, iPhone / iPad, v12.7, 11 Mo, iOS 13.0, Enid Hadaj) passe de 2,29 € à gratuit.

Vous voulez dessiner sur votre smartphone ? LetSketch est là pour vous !



C'est simple, beau et puissant, avec de nombreuses options !



Les + : Grand nombre de couleurs

Les stylos





PlantFinder (App, iPhone / iPad, v1.3, 221 Mo, iOS 9.0, Nguyen Dong) passe de 2,29 € à gratuit. L'identification des plantes facilitée! PlantFinder est votre guide dans la flore complexe mais fascinante de notre planète. Téléchargez une photo, obtenez la correspondance et découvrez en un instant la plante qui vous a intéressé.



Vous avez besoin d’aide pour l’identification des plantes, mais vous n’allez pas chercher les réponses? Essayez "PlantFinder"! Avec une base de données de plus de 250 000 plantes individuelles, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.



Ajoutez vos favoris

Rappels d'arrosage





Jiff (App, iPhone, v1.4, 94 Mo, iOS 10.0, ThirtyFive Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Jiff vous aidera à prendre de meilleures photos. Appuyez simplement pour sélectionner la distance focale minimale et maximale, et faites glisser la molette pour mettre votre sujet au point. Publicité Appuyez sur l'icône du soleil pour activer le contrôle d'exposition intuitif, puis faites-le glisser vers un point de référence pour le définir.



Les + :



Six grilles différentes





La Belle au bois dormant (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 162 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. D'après le conte classique de Grimm, une jeune princesse est condamnée à sombrer dans un sommeil éternel, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par un baiser d'amour véritable. Épousera-t-elle son prince et vivra-t-elle heureuse avec lui dans son palais ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles La Belle au bois dormant et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D La Belle au bois dormant.

Les + :



Un livre interactif parfait pour les plus jeunes





FileCalendar (App, iPhone / iPad, v2.2.1, 17 Mo, iOS 11.0, Homburg&Schmidt UG (haftungsbe...) passe de 2,29 € à gratuit.

FileCalendar est un agenda qui ajoute la gestion des fichiers joints, les évènements et les fichiers.



Un véritable tout en un qui vous permet également de transférer des pièces jointes vers d'autres applications.



Les + : Utile pour les informations liées aux voyages ou réunions





Jeux gratuits iOS :

Gunpowder (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 799 Mo, iOS 8.0, Rogue Rocket Games) passe de 4,49 € à gratuit.

Gunpowder est un jeu de puzzle explosif et addictif. Avec une réalisation aux petits oignons, Rogue Rocket Games nous propose un jeu qui s'est déjà fait remarquer avec un contenu important, des heures de jeu, de la réflexion et du plaisir !



Incarnez Incendio et, armé de vos méninges et d'un baril de poudre, partez arracher l'or de la ville des mains du maléfique Boss Grimshaw. Ceci est le prétexte à 150 niveaux de puzzles dans un Far West chaotique qui n'attendent que vous et votre traînée de poudre.



Les + : Des situations variées à résoudre

Une ambiance géniale





LVL (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.7, 96 Mo, iOS 10.0, Ertan Unver) passe de 2,29 € à gratuit. LVL force les joueurs à penser en 3D, quand en même temps ils doivent résolver des puzzles en 2D. La plupart des puzzles de LVL ne peuvent pas être resolus par des interactions avec une seule face. Les joueurs ont besoin de penser des solutions possibles qui nécessitent des replacements des piéces avec des autres sur les faces différentes d'une cube....



Les + : Plus de 50 niveaux conçus manuellement avec plus de 150 puzzles incroyables

Niveaux générés aléatoirement illimités pour le mode infini





Promotions iOS :

The Beggars Ride (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 531 Mo, iOS 11.0, Bad Seed SRL) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Une nuit, un vieil homme a trouvé un masque mystérieux : il s'agit en fait d'une clé pour un monde caché ! Il était destiné à être un héros, un champion, un sauveur, mais le vieil homme n'a été qu'un mendiant.



Découvrez les secrets qui se cachent derrière le masque pendant que vous voyagez à travers des terres étranges et magnifiques tout en emportant des pouvoirs divins !



Les + : Le jeu est très beau

L'ambiance





Simply Yoga (App, iPhone / iPad, v6.31, 135 Mo, iOS 12.0, Daily Workout Apps, LLC) passe de 19,99 € à 14,99 €. Simply Yoga est votre propre instructeur de yoga. L'application contient douze routines de yoga de niveau 1 et 2 qui vous guident à travers chaque pose, ainsi que des cours de yoga en streaming.



Chaque pose est démontrée par un instructeur certifié, alors choisissez simplement la durée de votre entraînement et suivez-la dans le confort de votre foyer!



Les + : Le coach parfait pour votre yoga