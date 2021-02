Unc0ver 6.0 : le jailbreak iOS 14.3 jusqu'à l'iPhone 12 (+ tuto)

Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Medhi Naitmazi

Le voilà, unc0ver 6.0.0 est disponible au téléchargement, apportant ainsi le jailbreak d'iOS 14 pour tous les appareils, y compris les derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro ! Pour rappel, il y a deux jours, Pwn20wnd surprenait toute la communauté en annonçant avoir jailbreaké un iPhone 12 Pro Max sous iOS 14.



Cette nuit, le site d'unc0ver avait été mis à jour pour la nouvelle version 6.0.

Uncover 6.0.0 est compatible avec le jailbreak iOS 14.3 sur Mac et Windows

Unc0ver 6.0.0 propose le jailbreak de tous les appareils jusqu’à iOS 14.3. Pour ceux qui sont passés à iOS 14.4, il faudra attendre une nouvelle faille car Apple a ajouté des sécurités supplémentaires (et encore pire sur iOS 14.5).



Si vous avez déjà utilisé l'outil Unc0ver par le passé, le processus de déblocage reste identique et aussi rapide. A la fin, vous avez Cydia et la possibilité d'installer des milliers de tweaks pour améliorer l'expérience du système d'exploitation mobile d'Apple. Nous présentons d'ailleurs des centaines de tweaks par an sur iPhoneTweak.

Rappelons également que Unc0ver est un jailbreak semi-tethered, ce qui signifie qu'il faut re-jailbreaker votre iPhone ou votre iPad après chaque redémarrage de l’appareil.



Unc0ver 6.0.0 est compatible à partir d'iOS 11 jusqu'à iOS 14.3 et rattrape donc Checkra1n qui est limitée aux iPhone X et inférieurs mais qui jailbreak iOS 14.4 grâce à une faille matérielle.

Les iPhone et iPad compatibles Unc0ver 6

Voici la liste des appareils compatibles avec le Jailbreak Unc0ver compatible iOS 14.3 :

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone X

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone SE

iPad Pro 2018

iPad Pro de 1ère génération

iPad Pro de 2e génération

iPad Pro 10,5 pouces

iPad 7ème gen

iPad 6ème gen

iPad 5ème gen

iPhone 6 / 6 Plus

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad Air 3

Comment mettre à jour le jailbreak Unc0ver ?

Si vous avez déjà Unc0ver sur iPhone ou iPad, et que vous souhaitez simplement le mettre à jour, vous n'aurez pas le choix cette fois de mettre à jour iOS vers 14.3. Par la suite, chaque mise à jour de l'outil nécessitera simplement sa suppression puis sa réinstallation en suivant les quelques étapes décrites ci-dessous.

Tuto Unc0ver 6.0 sur Mac et PC

Depuis un ordinateur

Voici la version courte du tuto depuis un Mac ou PC :

Téléchargez AltServer (https://altstore.io/) sur votre ordinateur Mac ou PC

(https://altstore.io/) sur votre Branchez votre iPhone ou iPad

ou Lancez AltServer

Installez AltStore sur votre iPhone ou iPad en vous connectant à l’aide de vos identifiants Apple

sur votre iPhone ou iPad en vous connectant à l’aide de vos identifiants Apple Ouvrez l'application Mail pour activer l'extension AltStore

pour activer l'extension Validez le profil installé dans Réglages > Général > Gestion de l'appareil

Téléchargez Unc0ver sur la unc0ver.dev depuis votre appareil à jailbreaker

Ouvrez unc0ver via l' AltStore pour l'installer

pour l'installer Rentrez à nouveau vos identifiants Apple

Et voilà, vous avez jailbreak iOS 14.3 !

Depuis l'iPhone ou l'iPad

Pour ceux qui veulent le faire directement depuis leur appareil mobile, il sera bientôt possible de télécharger et installer le fichier .ipa en passant par un service d'hébergement de binaires tel que :

Ensuite, il faudra réaliser les quelques étapes suivantes :