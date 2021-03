La bêta 3 d'iOS 14.5 ajoute un onglet "Items" dans Localiser pour suivre les AirTags

Comme vous le savez certainement, hier soir, Apple a lancé la troisième bêta de la future mise à jour iOS 14.5 pour les développeurs. Suite à cette arrivée, des nouveautés ont été décelées sur les iPhone, dont l'une est plutôt importante.

En effet, la société a activé le nouvel onglet "Items" au sein de l'application Localiser qui permettra aux utilisateurs de suivre les futurs AirTags et les accessoires tiers.

Un onglet Items a été ajouté dans Localiser

Apple a publié hier la troisième version bêta d'iOS 14.5 aux développeurs, avec quelques nouveautés, dont l'une plus importante que les autres. En effet, la société a activé le nouvel onglet “Items” dans l'application Localiser, permettant de relier des accessoires tiers, et sûrement les prochains AirTags.



Déjà en novembre de l'année dernière, Apple avait commencé à ajouter des références sur la prise en charge des AirTags et d'autres accessoires de suivi avec iOS 14.3. Le nouvel onglet Items est désormais activé par défaut dans l'application Localiser.



Lors de l'ouverture de Localiser pour la première fois dans iOS 14.5, les utilisateurs verront un nouvel écran de bienvenue indiquant les nouveautés de l'application, dont la prise en charge des accessoires de suivi, des notifications améliorées et le réseau Find My.



