Microsoft publie Visual Studio Code optimisé pour Apple Silicon

Il y a 1 heure

Alban Martin

Microsoft a mis à jour son outil de développement Visual Studio Code avec la prise en charge officielle des Mac M1 Apple Silicon, offrant aux développeurs la possibilité d'utiliser le logiciel sans avoir besoin d'émulation sur Rosetta. Un gain de performances non négligeable.

VS Code fonctionne à plein régime sur Mac M1

La prise en charge de la nouvelle architecture ARM des Mac M1 est donc arrivée dans l'éditeur de code de Microsoft dans le cadre de sa version 1.54. Parallèlement à la prise en charge d'Apple Silicon, cette nouvelle version comprend plusieurs améliorations et mises à jour. Microsoft affirme qu'avec la prise en charge native d'Apple Silicon, les utilisateurs de Mac mini, MacBook Air et Macbook Pro M1 remarqueront de meilleures performances et une autonomie accrue.

Nous sommes heureux d'annoncer notre première version stable pour Apple Silicon. Les utilisateurs de Mac équipés de puces ‌M1‌ peuvent désormais utiliser VS Code sans émulation avec Rosetta, et remarqueront de meilleures performances et une plus longue durée de vie de la batterie lors de l'exécution de VS Code. Merci à la communauté pour l'auto-hébergement avec les Insiders et le signalement des problèmes au début de l'itération.

Avec la version 1.54, Visual Studio Code est désormais un build universel. Les utilisateurs de Mac Intel ou Apple Silicon seront invités à télécharger le même fichier, qui fonctionnera automatiquement pour la puce Mac qu'ils utilisent.



Microsoft offre également aux utilisateurs la possibilité de télécharger la version spécifique de Visual Studio Code qui fonctionne pour l'architecture de leur Mac sur sa page dédiée.