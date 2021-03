Unroll.Me : l'outil parfait pour gérer vos abonnements par email

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

Profitons du week-end pour présenter un service que vous connaissez peut-être déjà, et qui ne concerne pas que les mobiles. En effet, nous souhaitons vous parler de Unroll.Me, qui permet notamment de faciliter la gestion de vos abonnements par mail, et donc de réduire la quantité d'emails que vous recevez sur vos boites.



Comme vous allez le voir, le fonctionnement est très simple, voire enfantin, et ne prend que quelques minutes.

Publicité

Le service Unroll.Me permet de gérer ses abonnements

Peut-être êtes-vous actuellement dans la situation où vous recevez des mails, beaucoup de mails, et que vous ne savez plus comment faire pour réduire ce nombre outre la désinscription manuelle. Pour vous aider, le service Unroll.Me peut faire l'affaire : après avoir créé un compte sur le site web, ce dernier va scanner la boite mail de votre choix.



Une fois fait, ce dernier vous donnera le détail de vos abonnements emails puis vous permettra de vous enlever de la liste de destinataires. Si vous souhaitez garder contact avec l'un des expéditeurs, sans être harcelé, vous pouvez l'ajouter à une liste spéciale.



Unroll.Me vous enverra ainsi un résumé de ces abonnements tous les jours, pour ainsi tout centraliser en un seul email. Par contre, il faudra passer outre la première étape qui vous demande si vous vivez en Europe car l'outil ne respecte pas le GDPR. Si vous répondez oui, vous n'aurez pas accès.