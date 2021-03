L'Inde récupère 10% de la production d'iPhone 12 en Chine

Vous l'aurez compris, Apple souhaite diminuer sa dépendance à la Chine qui ne cesse de courir derrière les États-Unis pour devenir la première puissance mondiale. À voir dans les années à venir comment cela va se dérouler car selon les informations en coulisses, Apple souhaite à terme déplacer entre 15% et 30% de sa production globale hors de Chine.

Si vous prenez l'Inde par exemple, nous avons doublé notre activité au dernier trimestre par rapport à il y a un an, mais notre niveau absolu d'activité y est encore assez faible par rapport à la taille de l'opportunité.

Une nouvelle information parue ce matin dévoile les envies d'Apple au sujet de la production des iPhone 12. Ainsi, il devrait y avoir entre 7% et 10% des stocks qui devraient être transférés vers l'Inde.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.