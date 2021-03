OnePlus 9 : la date de présentation fixée au 23 mars

Guillaume Gabriel

Le mois dernier, nous apprenions que le constructeur chinois OnePlus s'apprêtait à présenter sa nouvelle gamme de OnePlus 9. La rumeur surprenante qui nous parvenait alors faisait étant d'un partenariat avec Hasselblad, firme suédoise spécialisée dans les appareils photographiques, pour offrir des capteurs performants aux smartphones.



Si, jusqu'à présent, il s'agissait d'une rumeur, OnePlus vient de confirmer le partenariat tout en annonçant la date officielle de présentation des nouveaux téléphones : le 23 mars.

OnePlus et Hasselblad, partenariat officialisé

C'est donc officiel, c'est à la fin du mois que OnePlus fera la présentation de ses nouveaux smartphones qui aura l'objectif de rattraper la concurrence. Pour ce faire, la firme chinoise souhaite corriger l'un de ses principaux défauts : son retard sur la photographie. Ainsi, pour les OnePlus 9, un nouveau partenariat a été bouclé et pas des moindres, puisque c'est Hasselblad l'élu.



Pour ceux qui ne connaissent pas Hasselblad, on parle un fabricant suédois d'appareils photographiques avec une belle réputation pour la qualité proposée. Le fabricant chinois de drones DJI se sert notamment des objectifs pour son célèbre Mavic.



On a déjà hâte de voir les nouveaux produits proposés par OnePlus : les téléphones devraient être notamment compatibles avec la 5G.