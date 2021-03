Il est possible d'intégrer CarPlay dans une Model 3

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Lorsque vous achetez une Tesla, il faut savoir que vous achetez également les technologies développées par la firme d'Elon Musk, dont l'interface à l'intérieur de l'habitacle. Ce dernier vous permet notamment d'avoir des informations relatives à votre voiture électrique, de vous guider lors de trajets ou encore de retrouver différentes applications.



Sur le papier, et contrairement a pas mal d'autres constructeurs, il n'est pas possible de lancer des alternatives comme CarPlay ou Android Auto. Seulement, en bidouillant un peu, le Youtubeur Cf Tesla a réussi l'exploit de lancer le système d'Apple.



Voici la vidéo :

Voici comment intégrer CarPlay à une Tesla

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Tesla et que vous souhaitez absolument utiliser CarPlay, il faut savoir que le créateur de vidéo Cf Tesla a réussi cette prouesse. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, l'intégration semble parfaite, et permet donc de profiter des applications natives de la Pomme.



Cependant, pour ce faire, il faut tout de même démonter une partie du tableau de bord : même si le processus ne semble pas trop sorcier, attention à vos manipulations qui pourraient vous faire sauter votre garantie. Si vous voulez tout de même tenter l'exploit, cet écran se trouve assez facilement sur le Web, autour de 500€, notamment sur AliExpress.