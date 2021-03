Le téléobjectif périscopique sur l’iPhone 2023, et des améliorations sur iPhone 13 et 14

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Les iPhones d'Apple adopteront un «téléobjectif périscopique» en 2023, selon une nouvelle note de recherche partagée ce soir par le très respecté analyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo.



Nous avons entendu plusieurs rumeurs antérieures sur un objectif périscopique pour iPhone, ce qui permettrait des améliorations significatives des capacités de zoom optique. Kuo a précédemment déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Apple adopte un objectif périscope dans les modèles d'iPhone 2022, mais il semble qu'il pense maintenant que cela n'arrivera pas avant 2023. Soit plutôt l’iPhone 15 que l’iPhone 14.

Une nouveauté pour Apple sur l’iPhone 15, pas pour la concurrence

Certains smartphones existants ont déjà adopté la technologie de lentilles périscopes. Le P30 Pro de Huawei permet un zoom optique 5x, et un ‌iPhone‌ avec un objectif périscopique pourrait avoir des capacités similaires. Les iPhones actuels maximisent le zoom optique 2,5x et le zoom numérique 12x, mais de meilleures capacités de zoom pourraient permettre aux iPhones d'Apple de rivaliser avec les smartphones qui se sont concentrés sur ce créneau. Les derniers smartphones de Samsung, par exemple, ont une fonction de zoom 100x qui ridiculisent les iPhones actuels.



En plus des prévisions concernant la technologie des lentilles périscopiques à venir en 2023, Kuo a partagé des détails sur les iPhones 2021 et 2022.

Face ID en plastique ?

Pour les iPhones 2021, Kuo pense qu'Apple adoptera un nouvel émetteur Face ID fabriqué à partir d'un matériau plastique au lieu de verre, ce qui est désormais possible grâce à des technologies de revêtement améliorées. On ne sait pas si cela aura des avantages pour les utilisateurs finaux pour les propriétaires d'iPhone ou si cela signifiera simplement une réduction des coûts de production pour Apple.

Dans le passé, il était largement admis que la raison pour laquelle la lentille Tx devait adopter un matériau en verre était d'éviter la distorsion due à la chaleur générée par le fonctionnement du VCSEL. Notre dernière enquête indique que la lentille Face ID TX du nouvel ‌iPhone‌ 2H21 sera faite de plastique au lieu de verre, grâce à des technologies de revêtement améliorées et que les fournisseurs de lentilles en plastique Tx sont Largan et Genius, Largan étant le principal bénéficiaire de ce changement de matériau en raison de sa part d'approvisionnement plus élevée.

Du nouveau sur l’iPhone 13...

Les iPhones haut de gamme sortis en 2021 comporteront également un téléobjectif amélioré, Apple passant d'un objectif à 5 éléments à un objectif à 6 éléments, ce qui, selon Kuo, est rendu possible grâce à des «avantages de conception et de production». On parle évidement de l’iPhone 13 à venir en septembre prochain. Mais le niveau de zoom n’est pas connu.

... et sur l’iPhone 14

Kuo a déclaré que les améliorations de la caméra arrière à venir sur les iPhones haut de gamme en 2022 se concentreront sur le téléobjectif, Apple passant d'un objectif à 6 éléments à un objectif à 7 éléments pour l'iPhone‌ 14.



Les modèles ‌iPhone‌ à venir en 2022 devraient également adopter une nouvelle «conception d'objectif monocoque», que Kuo dit qu'Apple utilisera pour réduire la taille du module de caméra avant.

Pour réduire la taille du module de caméra avant, nous prévoyons que le nouvel ‌iPhone‌ adoptera au plus tôt un design d'objectif monocoque en 2H22. Cette conception nécessite que l'objectif et le VCM [moteur à bobine mobile] soient assemblés avant d'être expédiés à CCM. Étant donné que Largan commencera à expédier ‌iPhone‌ VCM pour les nouveaux iPhones en 2H21, nous pensons que si Apple adopte la conception d'objectif monocoque à l'avenir, Largan, un nouveau fournisseur de VCM, pourra intégrer les avantages de la production de conception d'objectif et bénéficier de cette nouvelle tendance.



Kuo a précédemment déclaré qu'il pensait que les ‌iPhone‌ 14 passeraient d'une encoche à un écran de style poinçon que certains smartphones Android avaient précédemment adopté.



Apple devrait utiliser cette conception pour les iPhone 14 Pro à venir en 2022, mais si les rendements de production sont suffisamment élevés, tous les iPhones 2022 pourraient utiliser le même système de perforation pour y insérer les caméras.