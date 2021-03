Otter Ocean : un jeu adorable avec des loutres sur l'App Store

Si vous êtes à la recherche d'un jeu mignon et relaxant sur votre smartphone, alors vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Otter Ocean - Treasure Hunt (v1.9, 659 Mo, iOS 10.0), disponible sur l'App Store depuis quelques heures.



Dans ce dernier, vous allez avoir pour tâches de collectionner des loutres adorables, de les entrainer et de créer un monde qui vous ressemble. Voici le trailer de lancement :

Otter Ocean : des sauvetages et de l'élevage de loutres

Otter Ocean est une expérience passive et relaxante, où vous COLLECTIONNEZ d'adorables loutres, nourrissez-les et entraînez-les à devenir des MASTER plongeurs, et CONSTRUISEZ votre royaume de rêve de loutres mystérieuses !

Finifugu Games vient dont officiellement de lancer son nouveau jeu sur l'App Store depuis aujourd'hui : baptisé Otter Ocean, celui-ci propose de sauver des loutres piégées dans la mer et de les ajouter à votre collection. Il n'y a donc pas besoin d'y passer des heures, si ce n'est une connexion journalière pour accueillir les nouveaux arrivants, recueillir de la nourriture, ainsi que des perles brillantes.



Le jeu étant de type "idle", vous pourrez envoyer vos loutres effectuer des missions et revenir plus tard pour empocher les gains. Otter Ocean est disponible gratuitement au téléchargement, mais contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit Otter Ocean - Treasure Hunt