Fuite : de nouvelles photos d'AirPods 3 sans embouts auriculaires interchangeables

Hier à 23:59 (Màj hier à 23:59)

Guillaume Gabriel

2

Nouvelle fuite concernant les imminents nouveaux AirPods 3 ! Alors que les rumeurs misaient sur un design semblable aux AirPods Pro, avec la possibilité de pouvoir changer les embouts auriculaires, voilà que le site web 52audio chamboule la donne.

En effet, le site d'actualités autour de la technologie audio vient de publier des photos des écouteurs sans fil de troisième génération d'Apple, sans que le changement d'embouts ne soit possible.

Finalement, des AirPods 3 sans embouts interchangeables ?

Ces derniers jours, des photos et rendus des prétendus AirPods 3 n'ont cessé de fleurir sur le web, mettant tous en avant un design proche des AirPods Pro. De plus, les rumeurs évoquaient la possibilité de pouvoir changer les embouts auriculaires, comme c'est le cas actuellement pour les écouteurs sans fil haut de gamme.



Seulement, la fuite de photos provenant du site web 52audio montre des AirPods avec des embouts fixes, contrairement à tout ce qu'on a pu lire. En revanche, le design s'inspire bel et bien des AirPods Pro, avec des tiges plus courtes, un boîtier de charge plus petit et des capteurs réorganisés.



52audio note que ces nouveaux AirPods conservent la même puce Apple H1 que les AirPod de deuxième génération. La durée de vie de la batterie serait comparable à celle des AirPods actuels, soit environ 5 heures de lecture. Cependant, le boitier gagnerait en autonomie, avec 24 heures d'autonomie au maximum.



Si les rumeurs sont justes, les nouveaux AirPods devraient être dévoilés le 23 mars prochain. Que pensez-vous de ces photos ?



Source