Google Chrome 89 limite la consommation de la RAM sur Mac

Il y a 2 heures

Alban Martin

Le navigateur Chrome de Google a beau être le plus utilisé du marché, il est devenu petit à petit un goinfre de ressources système. Alors que Safari est désormais plus rapide que Chrome, Google met les bouchées doubles pour revenir et propose une amélioration notable. En effet, les développeurs de Chromium ont rendu la version 89 bien plus intelligente pour utiliser et libérer de la mémoire sur macOS.

Google Chrome est plus économe sur MacOS

Selon un nouvel article sur le blog Chromium de Google, les développeurs Chrome ont réussi à réduire l'empreinte mémoire des onglets inactifs sur Mac jusqu'à 8%, soit un peu plus de 1 Go sur certains systèmes avec la version 89 du navigateur.



La limitation des onglets, qui agit sur les pages qui ne sont pas actuellement affichées, aurait également conduit à des améliorations significatives en réduisant les réveils de JavaScript Timer. Les onglets d'arrière-plan ne réveillent plus le processeur aussi souvent et préservent la durée de vie de la batterie.



Selon les développeurs, depuis son introduction dans Chrome 87 et son déploiement plus large dans Chrome 88, la fonctionnalité a été responsable d'une amélioration de 65% du score Apple Energy Impact de Chrome pour les pages en arrière-plan.



Concernant l'onglet actif au premier plan, Chrome assure récupèrer désormais jusqu'à 100 Mo par onglet, soit plus de 20% sur certains sites populaires, en supprimant de la mémoire des éléments non visibles, comme les grandes images que vous avez fait défiler hors de l'écran.

Les améliorations mises en évidence contrastent fortement avec les mesures indépendantes récemment rapportées qui prétendaient démontrer que Google Chrome utilise 10 fois plus de RAM que Safari sur macOS 11 Big Sur.



L'interprétation de ces mesures a depuis été contestée, mais séparément Apple affirme toujours que Safari sur «macOS Big Sur» est "50% plus rapide en moyenne pour charger les sites Web fréquemment visités que Chrome." Apple affirme également que Safari peut diffuser des vidéos pendant une heure et demie de plus et permettre aux utilisateurs de naviguer normalement avec une seule charge pendant une heure de plus par rapport à Chrome et Firefox.



Google Chrome pour Mac est un téléchargement gratuit disponible directement depuis les serveurs de Google. Google Chrome pour iOS est aussi gratuit pour iPhone et iPad sur l'App Store.