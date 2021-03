Les parcs d'attractions de Disney vont proposer le MagicBand avec le NFC de l'iPhone

Enfin ! La puce NFC qui était auparavant limitée qu'aux paiements via Apple Pay, commence à s'ouvrir de plus en plus à d'autres possibilités. Disney vient de faire une importante annonce, le groupe a décidé d'exporter son bracelet MagicBand (le passe électronique de ses parcs d'attractions) dans le Wallet de votre iPhone avec une utilisation du NFC !

Depuis maintenant plusieurs années, Disney propose dans ses parcs d'attractions des bracelets MagicBand, ils vous permettent d'obtenir une facilité de paiement quand vous souhaitez acheter une boisson, payer votre repas ou encore avoir des friandises.

Si vous avez été à Disneyland juste pour la journée et que vous n'avez jamais eu ce bracelet, c'est normal, il est prêté uniquement à ceux qui séjournent dans l'hôtel pendant une ou plusieurs nuit.



Aujourd'hui, Disney a annoncé vouloir moderniser son fameux bracelet. En effet, les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch vont bientôt pouvoir intégrer le MagicBand directement dans l'application Wallet.

Résultat, quand vous souhaiterez vous acheter un petit plaisir, vous n'approcherez plus le bracelet au point d'accès, mais votre iPhone ou votre Apple Watch.

Pour intégrer le MagicBand dans votre Wallet, il faudra passer par l'application "MagicMobile", celle-ci vous générera un raccourci automatique vous permettant d'ajouter le précieux dans l'application d'Apple. Le système est identique à celui de l'ajout d'une carte de fidélité d'un restaurant !

Dans son communiqué, Disney explique :

Le MagicBand, le bracelet coloré que les clients portent au Walt Disney World Resort, rend chaque visite encore plus simple et plus transparente. Nous avons continué d'inventer et d'innover, et bientôt, nous lancerons une nouvelle option : le service Disney MagicMobile !



Lancé par phases à partir de la fin de l'année, le service Disney MagicMobile est un moyen pratique et sans contact d'accéder aux fonctions du MagicBand, comme l'entrée dans les parcs à thème, grâce à votre iPhone, votre Apple Watch ou tout autre appareil intelligent. Les clients pourront créer un pass Disney MagicMobile via l'application My Disney Experience et l'ajouter au portefeuille numérique de leur appareil intelligent. Comme par magie, la plupart des fonctions seront accessibles en tenant simplement votre appareil intelligent près d'un point d'accès, tout comme vous le faites avec un MagicBand. Le service Disney MagicMobile et ses fonctionnalités seront d'abord disponibles sur les appareils Apple.



Les visiteurs peuvent choisir d'utiliser le service Disney MagicMobile ou un MagicBand - choisissez l'option qui vous convient le mieux pendant votre visite. Vous pouvez même utiliser les deux et alterner entre les deux pour plus de flexibilité. Nous allons également bientôt introduire davantage de MagicBands dans de nouvelles couleurs tendance et des designs amusants à l'effigie des personnages et histoires préférés de Disney.



Notre fonction actuelle de clé de chambre numérique continuera d'être disponible spécifiquement dans l'application My Disney Experience, qui aide les clients à accélérer leur arrivée en utilisant le service d'enregistrement en ligne, en se rendant directement dans leur chambre d'hôtel Disney Resort et en utilisant leur téléphone pour déverrouiller leur porte.