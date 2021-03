Un iPhone X noir brillant en photo

Avec le lancement de l'iPhone 7 en 2016, Apple a lancé une nouvelle couleur «Jet Black» ou «Noir de jais», une finition brillante qui constaterait avec les finitions mattes des iPhones qui l'ont précédé.

Un iPhone X noir de jais

Le noir de jais était unique en raison de son degré d'obscurité par rapport aux autres finitions «noir» et «gris sidéral» de l'époque. À ce jour, Apple n'a pas réutilisé la même finition pour un autre téléphone, mais selon les images partagées par M. White, Apple l’avait envisagé sur un iPhone‌ X.

L'iPhone X sorti en 2017 était disponible dans une couleur argentée proche du blanc et une couleur gris sidéral assez sombre, mais elle n'était pas aussi sombre que le Jet Black montré sur les photos du prototype.



Le modèle présente ici n'a pas de logo Apple ou d'autres marques de certification, ni de design d'appareil photo fini, mais il est identique à un ‌iPhone‌ X. On ne sait pas si Apple proposera à nouveau le coloris noir brillant à l'avenir, peut-être à cause de sa grande sensibilité aux rayures. Pour le moment il faut se contenter d’un noir classique sur les iPhone 12.