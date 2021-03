The Jet : une docusérie sur Pepsi arrive sur Apple TV+

Comme le rapportent nos confrères de Deadline, Apple vient de commande une nouvelle docusérie pour son service de streaming Apple TV+. Portant le nom de The Jet, ce dernier a pour objectif de raconter la véritable histoire de la campagne Pepsi des années 1990, qui annonçait alors la possibilité d'échanger des points contre un avion Harrier.

Une personne a alors réussi la prouesse de récolter les 7 millions de points Pepsi nécessaires pour la transaction, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Un documentaire sur la publicité Drink Pepsi, Get Stuff

Au fur et à mesure des années, nombreuses ont été les marques à organiser des évènements spéciaux pour faire vendre leurs produits. Parmi les campagnes courantes, on se rappelle notamment de la possibilité de collectionner des points pour les échanger contre des objets à l'image des firmes participantes.



Pepsi, concurrent historique à Coca-Cola, a notamment effectué une opération similaire dans les années 90. Baptisée Drink Pepsi, Get Stuff, la publicité mettait en avant la possibilité de mettre la main sur des cadeaux, dont des t-shirts, des lunettes de soleil, mais encore un véritable avion de chasse Harrier. Pour réussir, il fallait notamment collectionner 7 millions de points, ce qui semblait alors impossible pour l'entreprise.



Seulement, une personne a finalement obtenu la somme totale, avant de se voir refuser le cadeau par Pepsi, qui estimait que le gros lot était en réalité une blague. S'en suit alors une bataille juridique pour publicité mensongère et une affaire qui a fait pas mal de bruit.



The Jet, créé par James Lee Hernandez et Brian Lazarte, duo qui a notamment donné vie au documentaire "McMillion $", retracera cette drôle d'histoire sur Apple TV+.



