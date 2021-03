Le PDG de WhatsApp parle de la concurrence avec iMessage

On le sait, l'application WhatsApp Messenger (v2.21.41, 150 Mo, iOS 9.0) est devenue une référence absolue sur nos smartphones pour échanger des messages avec ses proches. Bien que cette dernière ait été vivement critiquée suite à la récente mise à jour de sa politique de confidentialité, de nombreux utilisateurs continuent d'utiliser le service.



Will Cathcart, PDG de WhatsApp, a accordé une nouvelle interview au sein du podcast Big Technology dans lequel il a évoqué sa rivalité avec iMessage, les étiquettes de confidentialité dans l'App Store ou encore les changements à venir.

Cathcart est donc apparu sur le podcast Big Technology, permettant ainsi de donner son avis sur les étiquettes de confidentialité dans l'App Store. Précisions tout de même que cette interview a été réalisée avant qu'Apple ne déploie une nouvelle page sur son site Web affichant les étiquettes de confidentialité de ses applications à un seul endroit.

Vous ne voyez pas d'étiquette pour iMessage lorsque vous le téléchargez, car vous ne le téléchargez pas, c'est sur votre téléphone pour commencer. Et donc, nous avons critiqué cela.



C'est sur leur site Web, si vous pouvez le trouver. Nous avons des informations de paiement, car nous avons une fonctionnalité facultative pour que vous puissiez utiliser les paiements en Inde, si vous le souhaitez. Apple dispose de fonctionnalités de paiement et vous pouvez envoyer de l'argent à un ami via iMessage. Notre libellé indique que nous avons des informations de paiement, ce n'est pas le cas d'iMessage, quelle est la différence? Pourquoi le nôtre et le leur non ?