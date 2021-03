Apple Plans afficherait l'affluence des lieux avec iOS 14.5

Avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5 prévus pour une sortie au début du printemps prochain, Apple a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui pourrait fournir aux utilisateurs d'Apple Plans des données sur l'affluence en temps réel pour les points d'intérêt. Une fonction que l'on retrouve depuis un moment sur Google Maps.

Apple Plans va s'améliorer avec iOS 14.5

Dans la version bêta d'iOS 14.5, une section mise à jour dans le menu "Services de localisation" des paramètres de confidentialité indique qu'Apple collectera des données auprès des utilisateurs, par exemple lorsqu'une application spécifique est ouverte près d'un point d'intérêt, pour déterminer le niveau de monde et si cette entreprise spécifique est ouverte :



Routage et trafic : pendant que vous êtes en transit (par exemple, à pied ou en voiture), votre iPhone enverra périodiquement des données GPS, des informations sur la vitesse de déplacement et la pression barométrique sous une forme anonyme et cryptée à Apple, à utiliser pour améliorer les données de route sur le trafic et l'atmosphère. De plus, lorsque vous ouvrez une application à proximité d'un point d'intérêt (par exemple, une entreprise ou un parc), votre iPhone enverra des données de localisation sous une forme anonyme et cryptée à Apple, qu'Apple pourra regrouper et utiliser pour informer les utilisateurs si ce point d'intérêt est ouvert et combien il est occupé.

Le texte suggère que si un utilisateur ouvre une application pour une entreprise ou un service spécifique à proximité d'un point d'intérêt connexe sur Apple Plans, la firme peut regrouper ces données pour éventuellement informer d'autres utilisateurs de l'encombrement de cet emplacement et du fonctionnement de l'entreprise / du service. Notamment, Apple affirme qu'il ne collectera des données anonymisées et cryptées des utilisateurs que lorsque le paramètre «Routage et trafic» est activé dans Services de localisation -> Services système.



Actuellement, Apple Plans n'offre aucune données de ce genre aux utilisateurs. L'absence de fonctionnalité sur le front visuel et le libellé trouvé sur Reddit implique qu'Apple teste et collecte des données pour potentiellement lancer une fonctionnalité associée dans la version publique officielle d'iOS 14.5, ou peut-être dans une version ultérieure.



Google Maps propose déjà une fonctionnalité en temps réel similaire appelée "Données de visite en direct" qui informe les utilisateurs de l'occupation d'un magasin ou d'une entreprise spécifique à un moment donné. Google fournit ces données en collectant des données agrégées et anonymisées des utilisateurs qui ont opté pour l'historique des positions Google.



Aperçu de la fonction chez Google :

Déjà présente dans la version bêta d'iOS 14.5, les utilisateurs peuvent collecter les accidents de voiture, les radars et les dangers dans ‌Apple Plans. Parmi les autres nouveautés d'iOS 14.5, on trouve notamment la transparence du suivi des applications, la possibilité de déverrouiller un ‌iPhone‌ avec un masque, etc. Apple dit que la mise à jour sera déployée à tous les utilisateurs au début du printemps.