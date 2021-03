Clubhouse veut payer les créateurs de contenu et facilite l'envoi d'invitations

Clubhouse vient de publier une MAJ qui n'oblige plus les utilisateurs à partager leurs contacts avec l'application pour envoyer des invitations. Un tout nouveau programme est également lancé pour attirer les créateurs.

Clubhouse, le nouveau réseau social qui fait fureur ces derniers mois continue d'apporter des fonctionnalités à son service. C'est ainsi qu'on apprend en ce lundi 15 mars 2021 que les dirigeants lancent un tout nouveau programme qui aura pour but d'aider les créateurs de contenu. Nommé "Clubhouse Creator First", celui-ci devrait apporter des outils supplémentaires aux créateurs mais également créer un système de monétisation pour récompenser les plus populaires. N'importe qui peut y souscrire mais pour cela, il va falloir passer par un formulaire et fournir un exemplaire audio (3 minutes) de vos compétences ou du moins de ce que vous souhaitez présenter.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voilà que l'on apprend que la dernière mise à jour de l'application simplifie l'envoi des invitations. Auparavant, il était obligatoire d'autoriser l'accès à ses contacts pour envoyer des invitations, ce qui n'est enfin plus le cas. Seul le numéro de la personne concernée vous sera dorénavant demandé. Voilà un point positif supplémentaire en ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs.



Clubhouse no longer requires contacts access for sending invites in the latest update!



You can now directly enter the number, or use the iOS contact picker (which doesn’t require contacts access) to send invite



Glad to see these privacy improvements! pic.twitter.com/RYdQkjXU7R