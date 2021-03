iPhone 12 : des décolorations sont constatées chez de nombreux utilisateurs

Certains utilisateurs qui ont acheté l'iPhone 12 à la fin 2020 se plaignent de voir la couleur disparaitre du châssis en aluminium. Malgré l'utilisation dans une coque transparente comme le mentionne SvetApple.sk, la couleur perd de son éclat pour devenir un défaut esthétique qui fait perdre le charme à l'iPhone. Ce problème semble concerner que les iPhone 12 et non les modèles "Pro" qui sont en acier inoxydable.

L'iPhone 12 est sujet à des décolorations

Si cela peut paraître banal pour un smartphone d'entrée de gamme, cela fait clairement tache quand il s'agit d'un iPhone qui est commercialisé à plus de 800€. Certains utilisateurs dans le monde rencontrent en ce moment des difficultés avec la couleur de leur iPhone 12, que celui-ci soit avec une coque ou sans, il serait sujet à des décolorations, uniquement sur les côtés, l'arrière n'est pas concerné.

Si les forums d'entraide commencent progressivement à voir les premières remontées, SvetApple est le premier site d'actualités high-tech a osé partager son expérience personnelle. Plusieurs photos d'un iPhone 12 PRODUCT (RED) décoloré ont été mis en évidence, on peut constater que les côtés vire à l’orange alors que l'arrière lui maintient son rouge éclatant comme au premier jour.

Alors bien sûr, on peut accuser la coque transparente, mais ce qui n'est pas explicable, c'est qu'il n'y a eu qu'un côté de l'iPhone qui est devenu orange. Serait-ce lié à un problème de fabrication ?

Une réaction chimique avec la surface en silicone du boîtier (original d'Apple) ne peut être exclue, mais dans notre cas, aucune décoloration n'est apparue dans le connecteur de charge, le microphone et le haut-parleur, comme sur les photos des utilisateurs qui ont signalé l'erreur plus tôt.

L'iPhone 12 n'est pas le seul iPhone à avoir par ce défaut au bout de quelques mois d'utilisation, l’année dernière, une histoire similaire avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, on pouvait constater le même défaut sur un iPhone 11 PRODUCT (RED).

En ce qui concerne le service après-vente d'Apple, on explique ne pas prendre en charge ce type de plaintes, il s'agit d'un défaut esthétique qui n'a aucun effet négatif sur le fonctionnement et l'utilisation de l'iPhone. Vis-à-vis de la loi, Apple n'est pas en tort puisque la garantie légale ne couvre que le fonctionnement de l'appareil et pas le défaut esthétique qui survient plusieurs mois après l'achat.

SvetApple a déclaré vouloir porter plainte :

Bien sûr, nous essayons de porter plainte concernant le téléphone, car il n'a que 4 mois et nous ne voulons tout simplement pas l'utiliser dans cet état.

D'un autre côté, nous estimons que cela ne fonctionnera probablement pas pour nous et nous ressentons de la colère envers Apple, dont le produit à 899 € est endommagé après si peu de temps, même si nous ne sommes pas conscients que cela a été causé par notre faute.

La seule solution pour qu'Apple réagisse à ce défaut, c'est qu'il y est un afflux massif de clients mécontents par ce changement soudain de couleur.