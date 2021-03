Tinder va bientôt connaitre vos antécédents judiciaires grâce à Garbo

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Julien Russo

3

Les applications de rencontres permettent de rencontrer le plus souvent des personnes formidables avec qui on fera un bout de chemin ou avec qui on restera ensemble tout le long de sa vie. Malheureusement, ces applications qui vous promettent de trouver l'amour peuvent aussi vous mettre involontairement en contact avec une personne malintentionnée. Match Group propriétaire de Tinder vient d'annoncer l'investissement dans Garbo. Mais qu'est-ce que ce service ?

Publicité

Tinder va bientôt tout connaitre sur ses utilisateurs

Match Group détenteur des applications Tinder, Match, Hinge ou encore OK Cupidon vient d'annoncer un nouveau partenariat. L'entreprise spécialisée dans les apps de rencontres vient d'investir dans le service baptisé "Garbo". Décrite comme une plateforme de vérification des antécédents à but non lucratif, Garbo utilise une multitude de sources (qui restent anonymes) pour en savoir plus sur un individu. À partir des informations récoltées, le service est capable de déclarer si vous avez été en prison, condamné par la justice ou encore si vous avez été arrêté par la police récemment.



À noter que le service exclu deux motifs de poursuites judiciaires : la possession de drogue et les accusations de délits.

Le service a expliqué que la possession de drogue était quelque chose de trop courant chez les Afro-Américains, cette infraction serait jusqu'à six fois supérieure chez cette population.

Garbo a été fondé par Kathryn Kosmides, après avoir survécue à des violences sexistes, cette femme a voulu aider les utilisateurs d'applications de rencontres à connaitre un peu mieux les personnes avec qui ils discutent. Le but ici est d'éviter qu'une personne qui a un comportement dangereux puissent rencontrer des personnes en ligne.

Grâce à l'accord avec Garbo, le groupe Match va pouvoir récolter toutes les précieuses informations sur ses utilisateurs, pour cela il suffit d'un prénom, d'un nom ou même d'un numéro de téléphone afin d'avoir des résultats dans la recherche.

Le partenariat avec Garbo fait partie de l'engagement de Match Group à investir dans les dernières technologies et l'expertise de tiers pour lutter contre les mauvais acteurs et donner aux utilisateurs des outils pour les aider à rester plus en sécurité. Il s'agit d'une étape réelle et significative pour donner aux gens l'accès à des informations qui peuvent aider à faire une réelle différence dans leurs décisions de sécurité.

La question maintenant qu'on peut se poser, c'est quelle utilité va en faire le groupe Match ? Une courte analyse aura-t-elle lieu lors de l'inscription ? Si une personne s'avère avoir des antécédents judiciaires calamiteux, pourra-t-elle être refusé sur l'application ?

Difficile à dire pour l'instant, mais le groupe Match aurait pour objectif de créer un endroit "sain" sur ses applications de rencontre, afin que chacun puisse rencontrer quelqu'un en toute sécurité.

Publicité

Via



Télécharger l'app gratuite Tinder - rencontre et amis