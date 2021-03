Huawei va faire payer ses brevets 5G utilisés par Apple, Samsung...

Depuis maintenant plus d'un an, à chaque fois que nous entendons le mot Huawei, c'est pour évoquer son procès avec les États-Unis. Ce coup-ci, nous allons parler de cette fameuse 5G et des brevets détenus par la marque chinoise qui pourrait lui rapporter plus d'un milliard de dollars rien que pour les deux années écoulées.

Huawei vise le milliard de dollars grâce à ses brevets 5G

Huawei est actuellement en procès avec les États-Unis au sujet de son interdiction sur le continent américain mais au vu des dernières nouvelles, le géant chinois compte bien se refaire la santé grâce à ses brevets 5G. Comme le rapporte Bloomberg, les dirigeants de Huawei Technologies Co. vont bientôt appliquer une taxe aux marques qui utilisent leurs brevets 5G pour les puces implantées dans leurs smartphones.



Plus précisément, Huawei va obliger Apple, Samsung... à payer 2.50 $ par téléphone équipé d'une puce 5G conçue grâce aux brevets de la marque. Selon ce qui est rapporté, Huawei détiendrait la plus grande quantité de brevets 5G et étant donné que les marques concernées vendent des millions de smartphones chaque année, cela pourrait rapporter gros à la société basée à Shenzhen.

Le directeur juridique de Huawei, Song Liuping, a évoqué la somme de 1.2 milliards de dollars potentiellement gagnés grâce à ces brevets rien que pour la période 2019-2021. Il est tout de même important de rappeler que Huawei n'est pas le seul à faire cela et qu'au contraire, les 2.50 $ évoqués seraient plus avantageux que ce que propose la concurrence.