App Store : quelle perte enregistre Apple avec la commission à 15% ?

Suite à la colère générale envers l'App Store et la commission à 30%, Apple a décidé de réagir en proposant le Small Business. Pour rappel, il s'agit d'un programme qui permet de passer la commission à 15% si un développeur génère moins d'un million de dollars par an avec la totalité de ses applications. Sensor Tower a cherché à savoir combien Apple perdait avec cette commission divisée en 2.

Apple ne perd pas grand-chose

Avant de créer le Small Business, Apple a probablement dû calculer les pertes financières qu'allait générer une commission moins élevée pour la majorité des développeurs de l'App Store.

Selon les estimations du cabinet d'analyse Sensor Tower, Apple ne perdrait pas autant d'argent qu'on pourrait l'imaginer. Le rapport s'est basé sur les revenus de 2020 de l'App Store pour créer une simulation avec et sans commission à 15%.

Grâce aux confinements et couvre-feu, les revenus de l'App Store ont littéralement explosé, avec la commission à 30%, la firme de Cupertino a réussi à empocher la somme de 21,7 milliards de dollars. S'il y avait eu la commission à 15% sur toute l'année 2020, Apple aurait perdu seulement 595 millions de dollars !



En effet, le Small Business ne concerne que les développeurs générant moins d'un million de dollars par an, ce ne sont pas les applications qui gagnent le plus d'argent, elles sont donc nettement moins intéressantes aux yeux d'Apple.

Au contraire, les applications qui rapportent le plus sont celles qui sont toujours soumises à la commission de 30%, dans ces applications très populaires on retrouve : Minecraft, Football Manager 2021 Mobile, Clash of Clans ou encore Candy Crush Saga. De véritables machines à cash !

Finalement, quand on regarde la perte financière que provoque le Small Business, on se rend compte que l'incroyable effort que fait Apple n'en n'est pas vraiment un.

Google a annoncé hier proposer aussi une commission réduite pour les développeurs qui génèrent moins d'un million de dollars par an. Les critères d'éligibilité sont exactement les mêmes que ceux d'Apple, la seule différence c'est qu'il n'y aura pas besoin de soumettre une nouvelle demande tous les ans, le renouvellement de la commission réduite se fera automatiquement !



Sensor Tower s'est intéressé à la perte financière que va provoquer la commission à 15% chez Google. Tout comme l'App Store, le Play Store réalise son meilleur chiffre d'affaires sur les applications les plus populaires, on retrouve les mêmes jeux que cités plus haut.

Toutes ces apps sont maintenues avec une commission à 30% puisqu'elles ne peuvent pas intégrer le programme spécial comme elles sont très nettement au-dessus de 1 million de dollars par an.

Selon les estimations du cabinet d'analyse, Google n'aurait perdu que 587 millions de dollars sur les 11,6 milliards de dollars gagnés en 2020. Cela représente que 5% des revenus du Google Play Store !



Finalement, là aussi on se rend compte que la commission de 15% n'est pas un très grand sacrifice. Apple et Google utilisent une stratégie à moindres frais pour tenter de remporter plusieurs affaires antitrust qui pourraient faire bien plus mal aux deux boutiques d'applications.