Apple Plans indique les lieux de vaccinations Covid-19 aux États-Unis

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis plusieurs mois, tous les pays dans le monde font des efforts considérables pour vacciner leur population. Tous ont l'objectif de sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire qui a provoqué la mort de nombreuses personnes et qui a fait énormément de mal à l'économie. Pour apporter du soutien à cette campagne de vaccination, Apple a décidé d'ajouter les lieux de vaccinations Covid-19 dans l'application Apple Plans !

Apple Plans va bientôt vous indiquer où aller pour vous faire vacciner

Depuis hier, Apple Plans affiche les lieux où se faire vacciner aux États-Unis, une nouveauté qui facilite énormément le repérage des centres de vaccinations à proximité de son domicile. Google Maps le propose également depuis quelques jours.



Bien évidemment, il n'est pas possible d'y aller à l'improviste, il faut être admissible à la vaccination et prendre rendez-vous plusieurs jours avant de recevoir le vaccin.



Apple Plans a ajouté l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, mais aussi le lien vers le site web pour obtenir plus d'informations et fixer un rendez-vous. Tout a été fait pour faciliter la vie des utilisateurs Apple et les motiver à aller se faire vacciner.

Au-delà d'Apple Plans, la firme de Cupertino a aussi apporté une formation rapide à Siri. Un utilisateur américain peut demander "Où puis-je obtenir un vaccin Covid ?", une recherche sera effectuée sur Apple Plans et une adresse sera communiquée par l'assistant vocal.

Cette nouvelle commande vocale fonctionne aussi bien sur un iPhone, un iPad, un Mac qu'un HomePod !

D'où viennent les données d'Apple ?

Toutes les données des centres de vaccinations proviennent de VaccineFinder, il s'agit d'un service en ligne gratuit du Boston's Children Hospital qui a accepté de collaborer avec Apple.

Le service a transféré les données de 20 000 centres de vaccinations à travers les États-Unis, cette liste va d'ailleurs s'allonger dans les prochaines semaines puisque de nouveaux centres s'ouvrent tous les jours afin de rendre le vaccin Covid-19 toujours plus accessible aux américains.



Cette nouveauté n'est pas encore disponible en Europe, mais il y a fort à parier qu'Apple propose la même chose dans d'autres pays très rapidement. Le plus difficile étant de trouver un partenaire qui possède la liste complète des centres de vaccinations, l'une des solutions est de se rapprocher du gouvernement pour avoir plus d'informations.



Chose intéressante à savoir, Apple propose sur son application de cartographie, les lieux pour se faire tester au Covid-19. Cela concerne l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, Singapour, Taïwan, la Thaïlande et les États-Unis.



