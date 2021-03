Flipboard ajoute des widgets personnalisés pour iOS 14

Alban Martin

Flipboard profite de la défection de News Republic pour offrir une belle exposition à sa dernière mise à jour, celle qui apporte des widgets sur iOS 14.



Depuis septembre 2020, il est possible d'ajouter des widgets sur son écran d'accueil, et Flipboard en profite enfin.



Flipboard passe enfin complètement à iOS 14

Flipboard, l'application populaire qui agrège les articles de milliers de sites (dont iPhoneSoft que vous pouvez ajouter) revient sur App Store avec de nouveaux widgets pour iOS 14. Les widgets dynamiques sont disponibles en plusieurs tailles et peuvent être organisés pour afficher les titres de quatre flux Flipboard différents.



La version 4.2.99 de Flipboard ne se contente pas de cet ajout et intègre également la prise en charge des actualités locales pour 1000 villes supplémentaires aux États-Unis.



Concernant les nouveaux widgets, ils sont disponibles en petit, moyen, grand et afficheront par défaut les titres du fil "Pour vous". Ensuite, à vous de les personnaliser afin qu'ils reflètent vos besoins.

Flipboard note dans un article de blog que vous pouvez modifier la source du flux de widget dans les paramètres de l'application.

Ouvrez l'application Flipboard

Appuyez sur votre profil

Ouvrez les paramètres en appuyant sur l'icône d'engrenage en haut à droite

Sélectionnez «Paramètres du widget» et choisissez une section de contenu.

Flipboard est téléchargeable gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad. Une alternative de qualité à Apple News, Feedly et autre.

Télécharger l'app gratuite Flipboard