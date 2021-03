GT Manager : un jeu de gestion autour du sport automobile

On le sait, les jeux de sport ont la cote sur l'App Store, tout comme les jeux de gestion qui profitent du côté pratique et mobile des appareils pour séduire les joueurs. Le studio de The Tiny Digital Factory ont bien compris l'attrait de la catégorie et publie leur nouveau jeu du nom de GT Manager (v1.1.22, 599 Mo, iOS 10.0).



On assiste ainsi à la naissance d'un concurrent à Motorsport Manager, mais avec une direction artistique totalement différente, et plus proche de la réalité. De plus, on recense des constructeurs officiels de prestige, dont Porsche, Mercedes, McLaren ou encore Audi.

GT Manager vous met à la tête d'une écurie

Gérer votre équipe depuis le mur des stands pour devenir maître dans l'art du racing. Confrontez-vous aux autres joueurs avec le mode en ligne.



Guidez vos sponsors et pilotes, investissez dans votre usine pour créer des pièces performantes. Créez des alliances technologiques avec d'autres joueurs pour échanger des améliorations de performances. Gagnez des points au championnat et progressez dans les ligues.

Imola en Italie, Silverstone en Grande Bretagne... Qui n’a jamais rêvé de prendre les rênes d’une écurie et de sillonner ces circuits ? C'est l'expérience que propose le jeu GT Manager, qui offre dès aujourd’hui aux joueurs de construire leur propre écurie dans le monde impitoyable du sport automobile.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

