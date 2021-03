Nouvelle action en justice contre Apple de la part d'un développeur

Il y a 41 min (Màj il y a 32 min)

Alexandre Godard

On ne compte plus le nombre de plaintes déposées contre Apple et son App Store. Cette fois-ci, c'est un développeur qui dénonce les pratiques inacceptables d'Apple pour obliger les petits développeurs à vendre leurs applications. Explications.

Une plainte de plus contre l'App Store

Voilà un sujet que nous abordons chaque semaine tant la marque à la pomme est attaquée de tous les côtés sur le plan juridique. Une fois de plus, une nouvelle plainte vient d'être déposée devant la justice par un développeur qui accuse Apple de jouer de sa position de leader pour forcer les développeurs à vendre leurs applications à un prix relativement bas lorsque la marque souhaite la racheter.



Kosta Eleftheriou, développeur de l'application FlickType (application clavier pour Apple Watch), déclare que son application a été copiée par un logiciel concurrent de manière frauduleuse et peu qualitative ce qui lui a causé du tort. Il estime que les fausses publicités faites à son encontre ainsi que l'achat de fausses critiques auraient fait dégringoler sa note et donc son classement dans l'App Store. Il accuse donc Apple de ne pas prendre au sérieux ce problème qui détruit certaines applications malgré le fait que la firme de Cupertino promette un App Store sécurisé et juste pour ceux qui le méritent.





The App Store has a big problem👇



You: an honest developer, working hard to improve your IAP conversions.

Your competitor: a $2M/year scam running rampant.



1/🧵 — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) January 31, 2021

Apple incite les développeurs d'applications logicielles à développer des applications innovantes avec la promesse d'un App Store juste et sécurisé dans lequel les vendre. En vérité, Apple fléchit systématiquement son pouvoir de monopole contre une concurrence potentielle via l 'App Store et profite de pratiques frauduleuses effrénées. Si Apple ne peut pas acheter une application souhaitée à un développeur à bas prix, Apple tente d'écraser ce développeur par des frais d'exploitation et l'application sélective de contraintes opaques et déraisonnables contre le développeur.

Vous l'aurez compris, selon lui, Apple fait exprès de laisser les applications frauduleuses qui causent du tort aux applications dont le développeur ne souhaite pas vendre les droits à la marque. Pour sa part, il juge que cette mascarade lui a fait perdre plus d'un an de bénéfices.