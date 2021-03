Alerte COVID au Canada est un échec phénoménal

Julien Russo

Les applications de suivi Bluetooth pour être alerté en cas de contact avec une personne infectée ne peuvent fonctionner que s'ils elles sont téléchargées en masse. Malheureusement, dans énormément de pays la méfiance envers ce genre d'app a provoqué un investissement inutile. C'est le cas au Canada ou "Alerte COVID" a certainement été l'un des plus gros bides dans le monde.

Alerte COVID est un échec

Le gouvernement canadien était persuadé que c'était LA solution pour ralentir la propagation de la Covid-19. Avec la démocratisation des smartphones, il était évident que tout le monde téléchargerait l'application de traçage !

Cependant, les prévisions ne se sont pas passé comme prévu. Malgré des campagnes publicitaires dans les médias, dans la rue, sur internet... Très peu de Canadiens ont téléchargé l'application Alerte COVID.

Selon les chiffres de Santé Canada (communiqués à Global News), l'app a été téléchargé sur iOS et Android seulement 6,3 millions de fois, alors que le Canada compte 37,59 millions d'habitants dont environ 30 millions qui possèdent un smartphone.

De plus, l'efficacité de l'application a été mise à rude épreuve à cause du nombre de signalements. Télécharger l'application, c'est bien, mais informé quand on a été infecté, c'est mieux !

Dans les chiffres communiqués, il est indiqué que seulement 3,8% des 535 000 Canadiens qui ont été touché par la Covid-19 ont pensé à effectuer une remontée dans Alerte COVID.

Depuis le lancement de l'app, 96,2% des personnes testées positives n'avaient pas installé l'application de traçage.



Finalement, le Canada a investi... pour rien ! On enregistre une somme de 480 000$ dans le développement de l'application et une promotion qui a coûté 16 millions de dollars canadiens.

Ce qui est tout de même rassurant, c'est que l'investissement a été limité puisque le pays n'a pas voulu développer son propre système de traçage, l'API d'Apple et de Google a été sélectionné pour s'occuper de la détection des smartphones entre eux.



Craig Jenne, docteur de l'université de Calgary (spécialisé dans les maladies infectieuses) a expliqué que le projet était prometteur, mais que finalement les Canadiens l'ont rendu complètement inutile en ignorant cette application.

Ce qui est dommage, c'est qu’Alerte COVID aurait pu permettre à des milliers de personnes de s'isoler ou de se faire tester après la réception d'une notification.