Apple met à jour ses applications Pages, Numbers et Keynote sur iOS et macOS

Julien Russo

Après avoir publié de nouvelles bêtas pour ses différents OS, Apple s'est occupé de ses applications de productivité qui sont fortement utilisé en période de télétravail. Contrairement aux bêtas, Apple a détaillé toutes les nouveautés qu'apportent ces trois mises à jour. Au programme, nous avons une nouvelle version pour Pages, Keynote et Numbers !

Des mises à jour pour iOS et macOS

Apple a mis à jour ce soir ses trois applications de productivité sur iOS et macOS, la firme ajoute plusieurs nouveautés et améliorations qui vous permettront de travailler dans de meilleures conditions avec plus d'outils et de confort.

On commence avec Pages pour iOS, voici les changements qui débarquent avec la version 11.0 de l'application :

Contrôles d'édition précis dans l'inspecteur d'arrangement pour ajuster l'apparence et le placement des objets

Claviers à l'écran pour entrer des valeurs exactes pour la taille du texte, l'espacement, la taille du tableau, et plus encore

Possibilité d'ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d'une sélection en appuyant ou en les faisant glisser dessus

Réglage pour toujours ouvrir les documents en mode édition

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Les nouveautés de Numbers sur iOS

Contrôles d'édition précis dans l'inspecteur d'arrangement pour ajuster l'apparence et le placement des objets

Claviers à l'écran pour entrer des valeurs exactes pour la taille du texte, l'espacement, la taille du tableau, et plus encore

Possibilité d'ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d'une sélection en appuyant ou en les faisant glisser dessus

Réglage pour toujours ouvrir les feuilles de calcul en mode édition

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Option pour exclure la feuille de calcul récapitulative lors de l'exportation de votre feuille de calcul vers Microsoft Excel

Les nouveautés de Keynote sur iOS

Contrôles d'édition précis dans l'inspecteur d'arrangement pour ajuster l'apparence et le placement des objets

Claviers à l'écran pour entrer des valeurs exactes pour la taille du texte, l'espacement, la taille du tableau, et plus encore

Possibilité d'ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d'une sélection en appuyant ou en les faisant glisser dessus

Réglage pour toujours ouvrir les présentations en mode édition

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Pour terminer en beauté, Apple a aussi publié la version 11.0 pour les mêmes applications sur macOS.

Les nouveautés de Pages sur macOS

Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Photos en direct

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de document ou ouvrir des documents protégés par mot de passe

Les nouveautés de Keynote sur macOS :

Affichez vos notes de présentateur, votre diapositive actuelle et la diapositive suivante dans une fenêtre séparée tout en présentant

Les images miniatures dans la fenêtre d'ordre de construction facilitent l'édition de séquences complexes

Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Photos en direct

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de présentation ou ouvrir des présentations protégées par mot de passe

Les nouveautés de Numbers sur macOS :

Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Photos en direct

Possibilité d'ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes

Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de feuille de calcul ou ouvrir des feuilles de calcul protégées par mot de passe

Comme n'importe quelle application, il suffit de passer par l'App Store ou le Mac App Store pour les mettre à jour.

