Le casque AR/VR d’Apple sous les 150 grammes ?

Il y a 19 min

Medhi Naitmazi

Apple envisage d'adopter une conception de lentille Fresnel hybride pour son casque de réalité mixte, une initiative qui améliorera les performances optiques tout en permettant un large champ de vision et en maintenant le poids du casque sous les 150 grammes, selon un nouveau rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo vu par nos soins.

Un casque ultra léger chez Apple ?

Kuo note que la plupart des casques de réalité virtuelle utilisent des lentilles Fresnel, inventées pour la première fois en 1822 par Augustin Fresnel pour focaliser les faisceaux de phare et ainsi remplacer les miroirs qui absorbaient plus de 50% des faisceaux et pour permettre des distances focales ultra-courtes. Mais ce genre de casques pèse généralement 300 à 400 grammes minimum avec des conceptions volumineuses.



Les casques de réalité mixte comme celui qu'Apple serait en train de développer pour un lancement l'année prochaine peuvent s'en tirer avec des conceptions plus minces et plus légères, car les objectifs peuvent être plus simples avec un champ de vision plus petit (FOV) en raison de l'expérience moins immersive par rapport à vraie réalité virtuelle.



L'équilibrage entre les exigences de champ de vision, de facteur de forme et de poids est l'un des problèmes critiques dans la conception optique complexe de ces casques.

Kuo dit qu'Apple vise à utiliser une lentille de Fresnel hybride composée de trois lentilles de Fresnel empilées pour obtenir un design fin et léger avec des performances optiques améliorées. Chaque casque utilisant un total de six lentilles Fresnel (une pile de trois par œil), l’analyste précise que la firme utilisera des lentilles en plastique léger avec des matériaux et des revêtements personnalisés pour correspondre à la transmission lumineuse du verre.

Le but de cette conception est d'améliorer le champ de vision et de réduire le poids et l'épaisseur. Nous pensons qu'Apple utilisera une conception de lentille de Fresnel hybride pour améliorer encore les performances optiques de la lentille de Fresnel (par exemple, améliorer le vignettage et les artefacts optiques), et chaque lentille de Fresnel hybride comprend trois lentilles de Fresnel empilées.



Nous pensons que la conception d'Apple permettra un meilleur équilibre entre le FOV et le facteur de forme du HMD.

Ces lentilles légères seraient principalement fournies par Young Optics avec Genius Electronic Optical, mais elles seraient loin d’être bon marché et contribueraient à un prix global élevé pour le casque que certaines rumeurs ont fixé à 3000 $.



Kuo et d'autres sources ont affirmé qu'Apple avait plusieurs produits de réalité mixte dans son pipeline, à commencer par ce casque initial censé faire ses débuts à la mi-2022. Selon les rumeurs, les lunettes de réalité augmentée, les Apple Glass, beaucoup plus petites et plus légères serait prévues pour 2025.