FaceTime en approche sur Apple TV et HomePod ?

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Mark Gurman de Bloomberg a révélé hier qu'Apple développait de nouveaux haut-parleurs équipés d'écrans et de caméras, suggérant que nous pourrions voir un nouveau HomePod doté d'une fonction d'affichage et de caméra intégrée pour FaceTime et d'autres fonctions de visioconférence. Et un indice dans le code d’iOS 14.5 semble confirmer cette hypothèse.

FaceTime pourrait être disponible sur Apple TV et HomePod

Un certain Steve Moser a découvert qu'Apple a ajouté les frameworks FaceTime et iMessage, ainsi qu'un nouveau framework AVFCapture lié à la capture d'images dans le code de TvOS 14.5.

Apple leveraging iMessage and FaceTime stickiness to smart home products makes a lot of sense. Also I wonder if Siri education/entertainment apps will be limited to only 1st party Apple apps or if they will open it up to devs. https://t.co/2OwAWc68Jz — Steve Moser (@SteveMoser) March 22, 2021



Si vous vous rappelez, tvOS propulse l’Apple TV, mais aussi le HomePod depuis avril 2020. Apple a donc décidé d’alléger iOS et a utilisé le code de TvOS pour y intégrer les spécificités requises par ses enceintes.



Cela signifie que les fonctionnalités incluses dans tvOS le sont également dans le logiciel du ‌HomePod‌ puisque les deux appareils ont le même code de base. Par conséquent, les frameworks ‌FaceTime‌, iMessage et de capture d'image ajoutés à tvOS dans tvOS 14.5 pourraient être conçus pour un futur ‌HomePod 2‌ doté d'un écran et d'une caméra, comme décrit par Gurman.



Le ‌HomePod‌ et le HomePod mini peuvent déjà utiliser l'audio ‌FaceTime‌, mais le framework ‌FaceTime‌ découvert dans la version bêta 14.5 est distinct de tout code lié à la fonctionnalité audio existante‌. Les frameworks sont présents dans la version bêta de tvOS 14.5 et la version bêta du logiciel 14.5 ‌HomePod‌ disponibles pour certains testeurs.

Gurman dit qu'il n'y a pas de "lancement imminent" prévu pour le haut-parleur équipé d'une caméra, il est donc possible qu'aucun produit de ce type n'apparaisse prochainement. Il est également tout à fait possible que les frameworks iMessage, ‌FaceTime‌ et AVFCapture introduits dans tvOS 14.5 aient un objectif entièrement différent qui peut être totalement indépendant d'un ‌HomePod‌ et rester caché dans le code ou utilisé pour une fonctionnalité non spécifiée d’une nouvelle Apple TV 4K.



Enfin, la version bêta 14.5 suggère également qu'Apple pourrait potentiellement développer une sorte de jeu-questionnaire pour Siri, où ‌Siri‌ pourrait fournir des questions de type Trivial Poursuite aux utilisateurs. Ceci est étiqueté comme "‌Siri‌ Edutainment" dans le code, mais il n'est pas clair s'il s'agira d'une fonctionnalité intégrée de ‌Siri ou d'un support pour un produit tiers.