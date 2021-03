Une famille californienne avoue devant la justice avoir volé 800 MacBook

Il y a 1 heure (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

Réagir

Ce n'est pas la première fois que les produits Apple sont visés par des vols à grande ampleur. En Californie, une affaire fait beaucoup de bruit dans les médias locaux, un frère et une sœur ont plaidé coupable dans une affaire qui les accuse d'avoir volé pas moins de 800 MacBook sur une durée totale de 7 ans. Au total, le préjudice s'élève à la somme colossale de 2,3 millions de dollars !

Publicité

Un business qui dépendait du budget d'une université privée

Patricia Castaneda est une jeune femme qui a travaillé pendant plusieurs années à l'université privée School of Humanities and Sciences. Elle était responsable des commandes d'ordinateurs et autres produits informatiques pour les enseignants, mais aussi pour le personnel de l'université.

Castaneda avait à sa disposition une grande responsabilité, un gros budget et peu de surveillance, puisqu'aux yeux de sa hiérarchie, c'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Comme quoi que les apparences sont parfois trompeuses...



Dans ce procès inédit qui va prochainement s'achever, la jeune femme explique que pendant deux ans, elle a profité de son poste pour commander des MacBook et les revendre à une personne qu'elle avait rencontrée sur le réseau social Facebook.

En 2016, Patricia Castaneda va passer à un niveau supérieur, alors qu'elle achète les dernières générations de MacBook pour le compte de la School of Humanities and Sciences, elle va prendre l'initiative de détourner de nombreux MacBook vers un nouveau circuit de revente.

Cette fois-ci, Castaneda va transmettre tous les MacBook qu'elle récupère à son frère Eric, celui-ci a un contact qui s'occupe de les revendre en dehors de la Californie.

Mais comment se fait-il que la jeune femme s'est jamais fait remarquer ?

Apparemment, celle-ci était maline puisqu'elle savait que ce vol organisé était rentable, mais elle n'en a jamais abusé pour éviter d'être démasqué.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout quand l'université privée a vu au bout de quelques années que son budget informatique avait dépassé les limites à cause des nombreuses commandes.



Au total, Eric et Patricia Castaneda ont réussi à voler 2,3 millions de dollars à la School of Humanities and Sciences, celle-ci a bien évidemment porté plainte immédiatement dès qu'elle a découvert le pot aux roses.

Devant l'évidence et toutes les preuves qui ont été étalées sur la table, la jeune femme n'a pas eu d'autres choix que de plaider coupable lors de l'audience de justice. Son frère Eric qui a été celui qui transportait les MacBook vers l'acheteur, il a lui aussi plaidé coupable.

Publicité

Le procès n'est pas encore terminé, la décision finale de la juge Kimberly J. Mueller sera prononcée le 7 juin 2021. Patricia Castaneda risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars, son frère Éric risque lui jusqu'à 5 ans de prison et une amende identique à sa sœur.



Source