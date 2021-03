iPhone 13 : Samsung va être le fournisseur des écrans 120 Hz

Se séparer de Samsung Display quand on a des exigences de qualité extrêmement élevées ? Ce n'est pas aussi simple. Pour la prochaine génération d'iPhone, Apple n'a pas trouvé mieux ailleurs que les écrans de Samsung (encore une fois). Le géant sud-coréen se prépare à répondre à de nouvelles commandes d'Apple, mais cette fois pour des écrans en 120 Hz !

Un gros contrat pour Samsung Display

Selon les sources du média The Elec, Apple va prolonger sa collaboration avec Samsung Display pour les écrans des iPhone 13.

Comme l'ont indiqué toutes les rumeurs jusqu'ici, Apple proposera un écran baptisé "ProMotion" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une réponse aux nombreuses demandes des consommateurs qui veulent voir les iPhone passé au niveau supérieur quant à la rapidité d'affichage.

En coulisse, Apple a cherché pendant plusieurs mois afin de trouver le meilleur fournisseur en écran 120 Hz, après avoir passé en revu plusieurs entreprises spécialisées, il en est ressorti que Samsung Display est bien le meilleur choix pour allier qualité, fiabilité et performance pour ces nouveaux écrans.



Apple a demandé à Samsung de produire des écrans OLED avec la technologie LTPO, selon The Elec les clients qui achèteront l'iPhone 13 auront en réalité la même technologie d'affichage qui est actuellement sur les Galaxy Note 20.

Le rapport explique que l'organisation va se diviser en deux.

D'un côté, nous aurons les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max avec des écrans à 100% fournis par Samsung et de l'autre les iPhone 13 mini et iPhone 13 avec des écrans LG Display et BOE.

Pour rappel, les modèles "Pro" auront l'exclusivité du taux de rafraîchissement en 120 Hz, il s'agit d'écrans coûteux à la fabrication qui pourrait réduire la marge de bénéfice d'Apple s'ils étaient intégrés sur des iPhone à moins de 1 000€.



S'il est confirmé lors de l'Apple Event de la rentrée, l'écran 120 Hz arrivera sur les iPhone avec une année de retard. Selon plusieurs rapports d'analystes, Apple n'aurait pas réussi à intégrer ce nouvel écran sur les iPhone 12 à cause de l'autonomie qui aurait été trop rognée par ce nouveau composant.