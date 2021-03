Les OnePlus 9 (Pro) sont officiels : tout pour la photo

Il y a 3 heures

Alban Martin

Les OnePlus 9 et 9 Pro étaient attendus, voilà que le constructeur chinois vient de les présenter officiellement. Comme prévu, la photo est la grande gagnante de cette nouvelle évolution du smartphone Android alternatif.



C'est par le biais d'une conférence en ligne que OnePlus a levé le voile sur une évolution du modèle 2020 qui se voit boosté sur la partie photo grâce au partenariat avec Hasselblad.

OnePlus 9 : Une petite évolution du OnePlus 8

Les OnePlus 9 et 9 Pro ne sont pas dans le disruptif, non. Le design ne change pas avec toujours un écran plat sur le OnePlus 9 et un écran incurvé sur le OnePlus 9 Pro, même si ce dernier profite d'évolutions pour éviter les problèmes!mes de touches involontaires.



Bien évidemment, le coeur a été amélioré, six mois après la sortie des précédents modèles, avec un SoC Snapdragon 888 épaulé par 8 à 12 Go de RAM au format LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 de 128 à 256 Go.



La batterie de 4500 mAh peut être rechargée très rapidement avec le chargeur 65 W fourni, mais alourdi les appareils avec respectivement 192 grammes et 197 g pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Pour contrebalancer cela, la marque asiatique affiche même une recharge par induction à 50 W (Apple se contente de 15 W sur l'iPhone 12) et une certification IP68 permettant de ne craindre ni l'eau, ni la poussière.



Sur la partie logicielle, OnePlus intègre Android 11 et sa surcouche Oxygen OS qui est toujours l'une des meilleures du genre.

Le jeu des 7 différences

Première différence entre les deux OnePlus 9, l'écran. Le OnePlus 9 Pro est équipé d’une dalle OLED LTPO de 6,7 pouces WQHD+ (1440 x 3216 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Le OnePlus 9 affiche également un taux à 120 Hz mais fixe, ainsi qu'une définition inférieure Full HD+ (1800 x 2400 pixels).



L'autre point concerne bien évidemment la photo, le point noir des OnePlus 8 l'an passé. En s'associant au spécialiste Hasselblad, OnePlus fournit un meilleur module, mieux étalonné et aux algorithmes optimisés pour la photo computationnelle.



Si le OnePlus 9 Pro possède un capteur téléobjectif de 8 mp (f/2,4), les deux autres capteurs sont identiques, à ceci près que le principal (IMX789 personnalisé de 48 mp) est stabilisé de manière optique sur le modèle le plus cher. On trouve alors un module ultra grand-angle IMX766 à 7 éléments de 50 Mpx qui évite la déformation (f/2,2) et un capteur monochrome de 2 mp.



Prix et date de sortie des OnePlus 9

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront en précommande ce jour à partir de 16h30. Livraison prévue pour le 9 Pro le 31 mars, et le 26 avril pour le OnePlus 9.



Prix de départ, 719€ pour le OnePlus 9 et 919€ pour le OnePlus 9 Pro.