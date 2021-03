Mac OS X fête ses 20 ans aujourd'hui !

La première version publique officielle de Mac OS X a été lancée par Apple le 24 mars 2001. Ce n'était pas un succès au début, mais le système d'exploitation a finalement propulsé le Mac pendant les 19 années suivantes jusqu'à macOS 11 Big Sur sorti fin 2020.

Mac OS X a été un succès grâce à Steve Jobs

Le lancement de Mac OS X le 24 mars 2001 était un soulagement et ressemblait à un exploit après tant d'échecs. Même si cette toute première version 10.0 nommée "Cheetah" manquait de fonctionnalités, mais pas de bogues, elle existait et changeait la donne. Entre les version Mac OS 9 et Mac OS 8 décevantes, et les essais de projets avortés pendant tous les années 90 (Pink, Taligent, Copland, Gershwin), il a fallu le retour de Steve Jobs pour sortir de la crise.



En ramenant Steve, Apple a fait l'acquisition de NeXT et donc de son système d'exploitation NeXTSTEP, ce qui a ouvert la voie finale à OS X. Plus d'un an avant la livraison d'OS X Cheetah, Jobs a présenté l'ensemble du plan pour une «migration en douceur» du Mac OS classique vers le nouveau. Et il a mis fin au problème de longue date des différentes versions du système d'exploitation sur lesquelles Apple travaillait en même temps.



Jobs a expliqué qu'OS X allait être un seul système d'exploitation. «Nous allons avoir une seule stratégie de système d'exploitation chez Apple», a-t-il déclaré. "Nous n'allons pas avoir une stratégie de système d'exploitation double, triple ou quadruple comme d'autres. Nous allons avoir un système d'exploitation et c'est très important pour nous."



Il a résumé les objectifs d'Apple avec OS X, puis les a encore décomposés. Le seul véritable objectif d'OS X, a-t-il dit, était de «créer le prochain grand système d'exploitation d'ordinateur personnel».



Comme indiqué à l'époque, en janvier 2000, le calendrier devait être réalisé sur un an. Les versions bêta d'OS X commenceraient au printemps de cette année, puis seraient mises en vente cet été. Et enfin, OS X devait commencer à être préchargé sur les nouveaux Mac à partir de janvier 2001.

Cela ne s'est pas produit comme espéré. Un Mac OS X Server 1.0 avait déjà été livré au moment où Jobs a fait son annonce, de même qu'un aperçu développeur du système d'exploitation. Une version bêta publique est sortie en septembre 2000, mais OS X Cheetah n'est sorti que le 24 mars 2001.

Mac OS X Cheetah arrive enfin

Steve Jobs a déclaré durant l'annonce officielle d'Apple de MacOS X Cheetah :

Mac OS X est l'avenir du Mac, et nous espérons qu'il ravira nos clients avec sa puissance et sa facilité d'utilisation inégalées. La version bêta publique a généré des commentaires et un soutien incroyables de la part des utilisateurs et des développeurs Mac, ce qui nous a aidés à faire de Mac OS X le système d'exploitation le plus avancé jamais créé.

"[Si] vous êtes un fan de Mac", a écrit David Pogue dans le New York Times, "l'inquiétude est terminée. Il n'y a plus de doute sur l'avenir de Mac OS X en tant que plate-forme stable, robuste et esthétique qui soutiendra Apple pour les 17 prochaines années. "



À ce moment-là, le Mac OS original et classique fonctionnait depuis 17 ans. Mais Mac OS X durerait finalement encore plus longtemps, 19 ans. Malgré ses louanges générales, Pogue était comme tous les critiques à l'époque, il attendait avec impatience une mise à jour à venir qui, "est susceptible d'être encore plus rapide, plus fluide et plus raffinée."

Ce sera Mac OS X Puma de septembre 2001. C'était encore lent, comparé à OS 9, mais on y arrivait. Et puis en août 2002, il y a eu Mac OS X Jaguar.



Un peu plus d'un an plus tard, c'était au tour de Mac OS X Panther. Et parallèlement à la mise à jour majeure de chaque année, il y avait des mises à jour périodiques plus petites, traitant des bogues et des problèmes clés.

Apple Mac OS X Cheetah en 2001

Ce qu'OS X a apporté au Mac

La liste des objectifs de Steve Jobs pour le premier OS X est restée au cœur du système d'exploitation tout au long de sa vie. Il a dit qu'il devait avoir la "meilleure plomberie interne" de n'importe quel système d'exploitation, et qu'il avait besoin de "graphiques de tueur".



«Nous devons le concevoir pour Internet dès le début», a-t-il poursuivi. "Nous devons le concevoir de manière à ce que la plupart des utilisateurs qui sont toujours connectés à Internet en tirent tous les avantages."



OS X s'est tourné vers Internet, et il est également devenu ce que Jobs appellerait également un «hub numérique» pour nos vies de plus en plus en ligne. Cela a rendu possible la manière dont les utilisateurs de Mac devaient exécuter plusieurs applications et qu'aucune d'entre elles ne plantait l'ensemble du système.



Au moment où OS X est sorti, il s'agissait moins du type de fonctionnalités que «le prochain grand système d'exploitation d'ordinateur personnel» devrait avoir, et plus encore du type de fonctionnalités dont ils disposaient tous. Ce qui était nouveau incluait la façon dont Quartz, le moteur des «graphismes époustouflants» d'OS X, était basé sur PDF.



"Qu'est-ce que cela signifie?" demanda Jobs. "Vous savez quand vous allez sur le Web et que vous voyez des documents PDF? Eh bien, cette technologie est maintenant au cœur des graphiques de Mac OS X. Vous pouvez donc créer des images PDF instantanément. Alors maintenant, toutes les applications l'obtiennent gratuitement."



C'est ainsi qu'à ce jour, chaque application Mac peut produire un document PDF sans avoir besoin d'une application tierce.

Le reste des graphiques les plus visibles de Cheetah, l'interface Aqua, s'est estompé au fil des ans. Des icônes photo-réalistes, des boutons aux couleurs vives et un look en métal brossé ont tous permis un changement radical par rapport au Mac OS classique, mais se sont estompés grâce à de nouvelles mises à jour progressives.



OS X a également introduit le Dock, peut-être l'élément le plus clairement influencé par NeXT du système d'exploitation. De plus, cela nous a apporté Mail, TextEdit et ce qui s'appelait Carnet d'adresses (maintenant connu sous le nom de Contacts).

Les progrès rapides de Mac OS X

Les versions originales d'OS X consistaient pour moitié à présenter une technologie entièrement nouvelle. Les visuels étaient différents, mais il a fallu du temps pour que l'ensemble des fonctionnalités soit uniformisées - et pour que le nouveau système d'exploitation soit suffisamment rapide pour être vraiment utilisable.

Ce n'est qu'avec cette version d'OS X 10.1 Puma, que le nouveau système d'exploitation a pu lire des DVD ou graver des CD. Mais cette version était également celle qui a vu iTunes été intégrée pour la première fois, ce qui a préparé OS X pour le boom de la musique dont il a profité et a contribué à créer.



Si vous étiez un utilisateur Mac à l'époque, l'absence de certaines fonctionnalités et la lenteur d'autres étaient très frustrantes. Mais il ne fallut pas vraiment longtemps avant OS X Jaguar de 2002, qui était nettement plus rapide.



Avec l'abandon d'OS 9 en décembre 2001, Jaguar est devenu le seul système d'exploitation d'Apple. OS X était seul et à partir de ce moment-là, le système d'exploitation a gagné plus de fonctionnalités, et de sécurité.



OS X s'est toujours concentré sur l'augmentation de la sécurité pour ses utilisateurs et pour ses développeurs. Après Jaguar, Apple a introduit Xcode pour les développeurs sous OS X 10.3 Panther. Auparavant, les développeurs utilisaient un certain nombre d'outils différents pour créer leur logiciel, et maintenant ils en avaient tous un seul.



Puis en 2004, OS X Tiger a ajouté Spotlight, que nous avons toujours, et des widgets de tableau de bord, ce que nous n'avons plus mais qui sont revenus sur MacOS 11 sous une autre forme. C'est également la version d'OS X qui a permis à Apple de passer des processeurs PowerPC aux processeurs Intel. La première grande transition.

Le raffinement d'OS X

OS X n'a ​​pas vraiment connu un très grand changement sur ses premières années, mais environ six ans après son lancement, il a obtenu OS X Leopard.



Il est arrivé en 2007 et a apporté de nouvelles fonctionnalités majeures, ainsi que des révisions graphiques importantes. Un changement visuel immédiatement évident a été la façon dont le Dock a été réorganisé en une étagère 3D.



Ensuite, moins visibles jusqu'à ce que vous ayez accidentellement appelé les fonctionnalités, il y avait Expose et Spaces. Le premier a aidé les utilisateurs visuels à voir vers quelles applications et quelles fenêtres ils souhaitaient basculer. Et ce dernier a aidé les personnes en désordre à conserver les documents sur plusieurs ordinateurs de bureau différents.



OS X n'a ​​pas toujours eu les mises à jour annuelles incessantes pour lesquelles Apple est connue, mais Leopard a été suivi de quelque chose de nouveau. OS X Snow Leopard en 2009 a été considéré comme Apple prenant une pause dans les nouvelles fonctionnalités et travaillant à la place pour consolider toutes celles existantes.



C'est une approche, un bref ralentissement, que beaucoup souhaiteraient qu'Apple répète. La société a dupliqué l'idée de noms similaires, OS X Lion de 2011 étant suivi par le Mountain Lion de 2012. Mais si le passage de Leopard à Snow Leopard était une utilisation intelligente des noms pour montrer la progression au lieu du remplacement, au moment de Mountain Lion, Apple était juste à court de noms.

À partir de l'année suivante, 2013, OS X serait nommé d'après des lieux en Californie. Mavericks a lancé la tendance, puis il y a eu Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave et Catalina.



En cours de route, le nom OS X a été changé pour macOS. Et puis Big Sur d'Apple a continué à la fois ce nomade de macOS. Mais il a changé le numéro principal.



Après 19 ans de version 10 - jusqu'à 10.19, Big Sur était la version 11 de macOS.



La fin d'OS X

Le macOS Catalina d'Apple était le produit de près de deux décennies de développement, mais c'était toujours Mac OS X. Malgré tous ses changements visuels et son remplacement en 2020, macOS 11 Big Sur reste le symbole du Mac.



C'est la version de macOS la plus visuellement modifiée, mais tout comme Aqua s'est atténuée, donc après des mois d'utilisation de Big Sur, les différences semblent moins prononcées. C'est le Mac, et il y a eu un débat même au sein d'Apple sur la question de savoir si ce devrait être la version 11 ou non.



"Il était temps", a déclaré Craig Federighi sur The Talk Show, peu de temps après la révélation à la WWDC en juin 2020. "Nous avons certainement eu beaucoup de discussions internes sur le bon moment [pour passer à 11]."



"Et nous avons ressenti avec une partie de la façon dont ce système d'exploitation permet la prochaine phase pour le Mac en termes de prise en charge d'Apple Silicon, qui a été une occasion mémorable", a-t-il poursuivi. "Nous avons estimé que certains des changements infrastructurels profonds qui se sont produits pour permettre cette transition sont également assez fondamentaux et que c'était donc le bon moment pour ce passage symbolique à 11. Nous pensons que c'est bien mérité."



Entre le passage de OS X à macOS 11, il s'est écoulé 19 ans, 7 mois et 19 jours. En comparaison, du lancement du premier Mac à la dernière version de Mac OS 9.2.2 le 5 décembre 2001, il y aura eu 17 ans, 10 mois et 11 jours.



Rendez-vous dans une vingtaine d'années donc, pour découvrir macOS 12 !



PS : si cela vous intéresse, nous avons la liste complète des fonds d'écran de MacOS depuis 20 ans.