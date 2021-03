Officiel : il est possible d'acheter sa Tesla avec du Bitcoin

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

4

À partir d'aujourd'hui, les résidents américains peuvent commander une Tesla avec leur portemonnaie virtuel s’ils disposent du montant demandé par la marque en bitcoin. Une première mondiale qui risque de créer des débats même si Musk l'avait annoncé en début d'année.

Publicité

Tesla + bitcoin

Elon Musk l'avait promis et c'est désormais officiel, il est possible d'acheter sa Tesla à l'aide de Bitcoin. Par l'intermédiaire d'un simple tweet, le milliardaire a lancé les hostilités et fait donc de Tesla le premier constructeur automobile au monde à autoriser l'achat d'une voiture avec de la cryptomonnaie.



Disponible seulement aux États-Unis dans un premier temps puis dans le reste du monde plus tard dans l'année, le paiement en bitcoin ne se transformera pas en monnaie réelle une fois dans les caisses de la société mais au contraire, restera tel quel. Tesla indique disposer d'un logiciel interne pour stocker ses bitcoins en toute sécurité.

Une toute nouvelle page d'assistance est apparue sur le site de Tesla et donne les explications sur "comment payer en bitcoin". Pour ce faire, il vous sera proposé deux solutions, soit scanner un code QR ou alors copier-coller votre adresse bitcoin. Il est également souligné que le montant exact devra être transféré en une seule fois sous peine d'annulation de la commande. La transaction sera validée par e-mail dans les 6 heures suivantes. Inutile de tenter le coup avec une autre crypto, cela sera refusé automatiquement.



Publicité

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Quel que soit notre avis sur le bitcoin et la cryptomonnaie en général, ce pari risqué de la part d'Elon Musk est à double tranchant. Soit le bitcoin s'effondre dans les années à venir à cause des régulateurs des pays à travers le monde soit le bitcoin double, triple, quadruple... et c'est le jackpot pour Elon Musk et ses troupes.



Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si vous achetez votre Tesla 50 000 € aujourd'hui mais que dans 5 ans, ces 50 000€ valent 150 000 €. Un tel changement avec une monnaie réelle comme l'euro ou le dollar est très peu probable voire impossible mais avec le bitcoin et sa valeur changeante à tout moment, rien n'est impossible. Que ce soit Tesla ou les clients, il y aura des gagnants et des perdants.