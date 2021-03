TvOS 14.5 : Apple TV Remote et sortie audio en AirPlay

Medhi Naitmazi

Apple a publié hier soir la cinquième version bêta de tvOS 14.5, et il y a quelques changements notables dans la mise à jour trouvés par Steve Moser. Apple a supprimé les mentions à «Siri Remote» pour les remplacer par «Apple TV Remote» dans le système d'exploitation. Mais il y a également du nouveau pour le choix de la sortie audio sans fil.

Des changements subtils dans TvOS 14.5 bêta 5

La ‌Siri‌ Remote a toujours été la ‌Apple TV‌ Remote dans les pays où la fonctionnalité ‌Siri‌ n'est pas disponible sur ‌Apple TV‌, mais maintenant Apple utilise le libellé ‌Apple TV‌ Remote dans les pays où la télécommande était auparavant appelée ‌Siri‌ Remote.



Cela pourrait être juste une uniformisation de l’appellation car il n'est plus vraiment nécessaire de l'appeler la télécommande ‌Siri‌, mais cela suggère aussi peut-être que la télécommande ‌Apple TV‌ de nouvelle génération ne s'appellera pas la télécommande ‌Siri‌ et aura un nom plus simple.



La rumeur dit qu'Apple travaille sur une nouvelle Apple TV 4K qui devrait sortir cette année, et elle sera accompagnée d'une télécommande actualisée avec les capacités Localiser. La nouvelle box doublerait son stockage, inclurait une puce A12 et un mode enfant.

Will the next Apple TV remote drop the Siri branding as Apple is removing most mentions of it in tvOS 14.5? Type to Siri and support for both fraction and integer formats (23.976fps or 24.000fps) are nice improvements. 🧵 https://t.co/To8vg9vXbk — Steve Moser (@SteveMoser) March 23, 2021

tvOS 14.5 renomme également le "Bouton d'accueil" dans la section "Télécommandes et appareils" en "Bouton TV", mais la fonctionnalité est finalement la même et peut être configurée pour accéder à l'application "Apple TV" ou à l'écran d'accueil. Cela pourrait aussi être un ajustement pour une future télécommande.



Autre nouveauté intéressante, une nouvelle option permet de choisir «Autres haut-parleurs sans fil» comme sortie audio par défaut au lieu du seul HomePod. Jusqu’à présent, on ne pouvait appairer une Apple TV qu’avec les enceintes d’Apple. Après l’abandon du HomePod, la firme voudrait certainement ouvrir sa box aux enceintes AirPlay 2 des constructeurs tiers. Une excellente idée.

Les autres nouveautés de TvOS 14.5

Les versions bêta antérieures de TvOS 14.5 ont introduit la prise en charge des derniers contrôleurs PlayStation 5 et Xbox X, et les options de fréquence d'images ont été modifiées avec Apple offrant désormais des taux de rafraîchissement de 29,97 Hz et 59,94 Hz au lieu de 30 Hz / 60 Hz.



Il existe également une fonction d'accessibilité optionnelle «Tapez sur ‌Siri‌» qui peut être activée, et des ajustements à l'application Podcasts.